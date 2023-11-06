Malatyalı depremzedeler aralıkta köy evlerine kavuşuyor 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’da köy evlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı köy evlerinde ise sona gelindi.

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İHA

Bugün asrın felaketinin 9'uncu ayı...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ekiplerin ilk günden bu yana 11 ilde çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte afetzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Köy evleri inşa ediliyor

Depreme dayanıklı ve yöresel yapıya uygun inşa edilen konutlarda sona geliniyor.

Kent merkezlerinde yürütülen çalışmalar, kırsal alanlarda da devam ediyor. Öyle ki Gaziantep ve Hatay gibi kentlerde tamamlanan köy evleri teslim dahi edildi.

Aralık ayında teslim edilecek

Bir çalışma da Malatya'da yürütülüyor.

Bölgede 77 bin 717 kalıcı konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 iş yeri ile ahır olmak üzere toplamda 130 bin 419 bağımsız bölüm için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerde büyük yıkım yaşayan 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da ise nisan ayında temeli atılan köy evlerinde sona gelinirken, aralık ayında çok sayıda konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

"Yaklaşık 60 konutta teslim aşamasına gelindi"

Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise bölgenin depremlerde ciddi bir yıkım yaşadığını belirterek, ”Mahallemizde 6 Şubat depremleri sonucu 430 hane ağır hasar aldı. Bu yapılan bir kısmı yıkıldı geriye kalanlarda ise yıkım işlemleri devam ediyor. Kalıcı konutlar için de çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 60 konutta teslim aşamasına gelindi. Yılbaşına doğru tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Devletimiz var olsun çalışmalar gayet güzel ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

"Hak sahiplikleri netleşti"

Depremlerde büyük oranda etkilenen Akçadağ’da imar ve ihya çalışmaların sürdüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da, “Malatya’mızda Akçadağ özelinde imar, inşa ve ihya çalışmalarımız devam ediyor. Bahri mahallemize 177 konut, 28 ahır inşa ediliyor. 113 konutun kaba inşaat çalışmaları halen devam ediyor ve inşaat aşamaları yüzde 45’in üzerinde. Hak sahiplikleri de netleşti itiraz süreçlerinin ardından da 2.etap konutlar içinde ihaleye çıkılarak inşa çalışmalarına başlanılacak bu sürece de ciddi manada hız verildi. Evlerimiz tek katlı 120 metrekare, bir dönüm üzerine kurulu köy tipi evler." dedi.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz"

Konutların yöresel mimariye uygun 5. tip ayrı proje çerçevesinde inşa edildiğini belirten Ölmeztoprak, "Deprem konutları şehrimizin sosyolojisine, bulunduğumuz mahallemizin yapısına, hemşerilerimizin kullanım amaçlarına uygun demografik yapıya hitap eden tamamen ihtiyaca göre belirlenen rezerv alanlarında inşa ediliyor. Bu açıdan gördüğümüz memnuniyet de bizleri mutlu ediyor. Bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara hitap eden 5. tip projemiz var. Bahri Mahallemizde konutlar yöresel mimariye uygun tek katlı yaşam koşulları esas alınarak inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katılımları ile daha önce afet konutlarına dair iki ailemizi evlerine yerleştirerek yeni yuvalarında ziyaret etmiştik. Büyük felaket sonrasında yaraların sarıldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın eli her daim şehrimizin ve hemşerilerimizin üzerindeydi. Bu gayretler dolasıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarken, sürece katkı veren herkese ise tek tek teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)