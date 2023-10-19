Malatya'nın Darende ilçesinde ağır hasarlı binalar yıkılıyor Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

AA

Kahramanmaraş depremi çevredeki 11 ilde yıkıma neden olmuştu.

Deprem bölgesinde bir yandan yeni binalar, köy evleri, iş yerleri, seralar ve hayvan barınakları yapılırken bir yandan da hasar alan binaların yıkılmasına devam ediliyor.

Yıkım işlemi sırasında toplanan enkaz önceden belirlenen alanlara taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Yıkım yapılan mahalleler

Malatya'nın 1.700 bağımsız birimin yıkılacağı ilçesinde, ilk etapta Zaviye, Hacıderviş, Sungur, İbrahimpaşa ve Heyiketeği mahallelerinde bulunan ağır hasarlı meskenler yıkılacak.

Güvenlik tedbirleri

Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla Hacıderviş Mahallesi'ndeki Yıldız Sitesi'ndeki blokların yıkımına başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)