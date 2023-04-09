Malatya'nın Doğanyol ilçesi depremin izleri silinerek yeniden inşa edildi 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremden en fazla etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki yıkılan binalar, TOKİ tarafından yeniden yapılarak depremzedelere teslim edildi. İlçenin aynı zamanda alt ve üst yapısı yenilendi.

İHA

Türkiye bir deprem ülkesi. Fay hatlarının üzerinde bulunan evler dayanıksızsa yıkılıyor ve maalesef ki can kayıplarına mal oluyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden de Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri etkilenmişti.

Deprem Doğanyol'u vurdu

Sivrice depreminin vurduğu Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 4 vatandaş hayatını kaybederken, evlerin büyük bölümü hasar görmüştü.

İlçe 3 yılda yenilendi

Doğanyol ilçesi 3 yılda yapılan yatırımlarla yeniden inşa edildi.

Evlerin yapımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlandı

Depremin hemen ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlanan ve 3 yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Doğanyol’da depremin izleri silinerek yeni bir Doğanyol inşa edildi.

Malatya genelinde 8 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi

Sivrice depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un birçok defa ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı Malatya’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından toplamda 8 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilirken, büyük yıkım yaşayan Doğanyol’da depremin tüm izleri silindi.

Konutlarına kavuşan depremzedeler teşekkür etti

Deprem sonrası inşa edilen konutlara yerleştirilen birçok depremzede sosyal donatılarıyla birlikte kısa sürede inşa edilen konutlardan çok memnun olduklarını kaydederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Doğanyol’da 317 konut bir cami ve 56 ticarethane yapıldı

Deprem sonrası devletin gücünü Doğanyol’da her şeyi ile hissettirerek ilçenin hem alt hem de üst yapısının tamamen yenilendiğini belirten İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ise depremde en çok etkilenen Doğanyol’da 317 konut bir cami ve 56 ticarethaneden oluşan kentsel dönüşümle Doğanyol’un yenilendiğini söyledi.