Manisa'da 5 bin 500 konutluk TOKİ projesi tamamlanıyor

TOKİ'nin Akgedik'te yürüttüğü 5 bin 500 konutluk projede bloklar yükseliyor.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Manisa Akgedik'te yürüttüğü dev konut hamlesi olan 5 bin 500 konutluk 'Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi' sürüyor.

Projenin 3'üncü etabında bloklar yükselmeye başlarken 4'üncü etabın da şantiyesi kuruldu.

4 projenin tamamlanması ile bölgede 4 bin konutun yer alacağını ifade eden proje ortağı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"10 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZLA BÖLGEDE YAŞAM BAŞLADI"

Çerçi, “Akgedik, Manisa’nın havası en güzel yerlerinden biri. İlk iki etap projemizde yer alan 2 bin 600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3'üncü ve 4'üncü etap projelerimizde bin 346 konut olacak. Böylece 5 bin 500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4 bine yakın konutu tamamlamış olacağız.

Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda kış şartları da göz önünde bulundurularak bölgede çalışmalar sürüyor. 1.5 yıl gibi bir sürede hak sahiplerimize evlerinin teslim edilmesi planlanıyor” şeklinde konuştu.

3'ÜNCÜ ETAPTA 980 KONUT BULUNUYOR

Akgedik 3'üncü etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.





366 KONUTLA 4'ÜNCÜ ETAP TAMAMLANIYOR

4'üncü etap projesinde ise 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor.



