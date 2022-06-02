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    Mardin'in tarihi taş evleri

    İpek Yolu üzerinde konumlanan, farklı çağlara şahitlik etmiş olan Mardin'in tarihi taş evleri, avluları ve terasları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 09:55
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    Mardin'in tarihi taş evleri

    Türkiye'nin önemli tarihi miraslarından biri olarak adlandırılan Mardin, Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunuyor.

    İpek Yolu üzerinde konumlanan Mardin, Mezopotamya'nın en eski yerleşimlerinden biri olarak, farklı çağlara şahitlik etti.

    Miras kalan mimarisi, yemekleri, ve değerleriyle kültür ve turizm şehri olan Mardin'in her noktası tarigi motiflerle dokunarak özenle inşa edildi.

    'Dünya Mirası Kenti' listesine aday

    Her yıl yerli ve yabancı turist ağırlayan Mardin, Unesco'nun 'Dünya Mirası Kenti' listesine girmeye hazırlanıyor.

    Ezanların çan seslerine karıştığı Mardin'de farklı görüşlerdeki pek çok insan bir arada yaşıyor.

    Mardin in tarihi taş evleri #1

    Mimari yapısı

    Kalenin eteklerinden ovaya kadar birbiri üzerine yükselen teraslar şeklindedir.

    Volkanik bölge o Mardin'de toprak rengi olan evler, genellikle 2 katlı olarak inşa edilir.

    Süsleme kapıları

    Özenli işçilikleriyle dikkat çeken Mardine evlerinde, taşın kolay işlenmesi sayesinde pencere ve kapılarda birçok süsleme bulunuyor.

    Yüksek tavanlı Mardin evleri, uzun ve kalın duvarlarıyla aşırı sıcak havadan vatandaşları koruyor.

    Tamamı taş kullanılarak yapılan evler, basamak basamak aşağıya inen bir görüntü oluşturuken, evler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde yerleştiriliyor.

    Mardin in tarihi taş evleri #2

    Mardin in tarihi taş evleri #3

    Mardin in tarihi taş evleri #4


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