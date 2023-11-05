Mehmet Özhaseki, yapı projelerindeki beton numune denetimi hakkında bilgi verdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, yapıların daha sağlam ve güvenli olması için denetimlerin yapıldığını aktardı. Özhaseki, paylaşımında, şu ana kadar tüm illerde 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetlediklerini duyurdu.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapı güvenliği ve denetimlerin büyük önem taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de bu anlamda Elektronik Beton İzleme Sistemi'ni (EBİS) yürürlüğe geçirdi.

Yapı projelerindeki tüm süreçler artık EBİS ile kayıt altına alınıyor, beton numunelerini denetliyor. Bu işlem beton mikserinden numune alınarak yapılıyor. Bu numunelere hiç kimsenin elleyemeceği şekilde içine çip yerleştirilerek anbean denetim gerçekleştiriliyor.

"Elektronik Beton İzleme Sistemi ile yapı projelerindeki beton numuneleri denetleniyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların daha sağlam ve güvenli olması için yapılan çalışmalar hakkında mesajında şu bilgileri paylaştı:

Yapılarımızın daha sağlam ve güvenli olması için her bir aşamayı denetliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi ile yapı projelerindeki beton numunelerinin denetimini gerçekleştiriyoruz.

"Bugüne kadar 81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alındı"

Yapıların milli üretim olan çiplerle denetlendiğini ve binaların güvenli olmasını sağladıklarını bildiren Bakan Özhaseki, denetlenen bina sayısı hakkında şu bilgiyi verdi:

Bugüne kadar; 81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alarak 1.000 binayı denetledik.

EBİS, dünyaya açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, birçok ülke, millileştirilen çipler için Bakanlık ile görüşmelere başladı.

Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumuna yönelik işbirliği protokolleri imzalandı. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile de görüşmeler sürüyor.