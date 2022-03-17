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    Milli Emlak, 6 ilde kamu lojmanının satışa çıkarıldığını duyurdu

    Kamu lojman satışı Mart 2022 ilanları Milli Emlak tarafından yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 14:56
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    Milli Emlak, 6 ilde kamu lojmanının satışa çıkarıldığını duyurdu

    Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için, Milli Emlak tarafından 6 ilde kamu lojmanları yayımlandı.

    Mart ayına özel devlet tarafından satışa çıkarılan sunulan lojmanların, Ankara, İstanbul, Bursa, Yozgat ve Sakarya ve Muğla bölgelerinde yer aldığı belirtildi.

    Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler için piyasa fiyatının çok daha altında taksitle ve konut kredisi desteği ile satışa çıkarılan lojmanlar vatandaşlara adeta umut oldu.

    ÇANKAYA'DA FİYATLAR 500 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

    Ankara'nın en pahalı konutlarına ev sahipliği yapan Çankaya bölgesinde satılık kamu lojman fiyatları 500 bin TL'den başladığı belirtildi.

    Satılık lojman ilanlarının en sıkı takip edildiği iller arasında yer alan İstanbul'da da satılık lojman ilanları duyuruları peş peşe yayımlandı.

    Milli Emlak, 6 ilde kamu lojmanının satışa çıkarıldığını duyurdu #1

    3 İLÇEDE KAMU LOJMANLARI SATIŞA ÇIKARILDI

    İstanbul'un Başakşehir ve Şişli ilçesinde satışa sunulan kamu lojman fiyatları 390 bin TL'den başlarken, Başakşehir ilçesindeki konut fiyatları ise 490 bin TL'den satışa sunuldu.

    EN UCUZ KAMU LOJMAN FİYATI 170 BİN TL

    Yayımlanan ilanlarda en ucuz satılık kamu lojman satış fiyatı 170 bin TL'den başlarken, Yozgat, Adapazarı-Sakarya, Muğla ve Bursa da satılık lojman ilanları duyurularında yer aldı.

    Milli Emlak, 6 ilde kamu lojmanının satışa çıkarıldığını duyurdu #2


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