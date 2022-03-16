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    Milli Emlak 70 ilde uygun fiyatlı arsa ve tarla ilanı açıkladı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 70 ilde 5 bin 549 kamu taşınmazı satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:56
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    Milli Emlak 70 ilde uygun fiyatlı arsa ve tarla ilanı açıkladı

    Milli Emlak arsa satışları, satılık lojman ilanları ve hazine arazisi satış duyurularını yayımladı.

    Uygun fiyatla ev sahibi olmak, kelepir fiyatlarla arsa ve tarla yatırımı yapmak isteyenler ilanlara akın etti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki 70 ilde, 5 bin 549 kamu taşınmazını satışa çıkarmak için harekete geçti.

    MEMUR LOJMANLARI DA FİYATLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

    Satılık hazine arazisi, arsa, tarla ilanları kadar satılık kamu konutları, memur lojmanları ilanları da fiyatları ile dikkat çekti.

    100 günlük eylem planı ile ilan edilen lojman satışları tüm hızı ile devam ederken ekspertiz çalışmaları tamamlanan lojmanlar için satış duyuruları peş peşe yayımlanmaya devam ediyor.

    Milli Emlak 70 ilde uygun fiyatlı arsa ve tarla ilanı açıkladı #1

    ANKARA LOJMAN SATIŞI ÖNE ÇIKIYOR

    Yayımlanan ilanlarda Ankara lojman satışı 2022 duyuruları öne çıkarken İstanbul, Muğla, Bursa, Sakarya Adapazarı ilanları da fiyatları ile dikkat çekiyor.

    BAŞVURULARIN KABUL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER

    Lojman ilanları için İstanbul'da ise Başakşehir, Sakarya'da Adapazarı, Bursa'da Osmangazi ve Muğla'nın Menteşe ilçesinde başvurular kabul ediliyor.

    Milli Emlak 70 ilde uygun fiyatlı arsa ve tarla ilanı açıkladı #2


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