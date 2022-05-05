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    Modern banyo dizaynı için gerekenler

    Geometrik şekillerin nötr renklerle buluşup, ahşap ve taş aksesuarları ve bitkilerle süslendiği modern banyolar, oldukça tercih edilip dikkat çekmekte. İşte o banyo için gereken her şey...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:22
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    Modern banyo dizaynı için gerekenler

    Yeni evlenenler ve evini yenileyecek kişilerin akıllarını kurcalayan konulardan birisi de banyo dizaynı.

    Hijyenik görüntüsüyle evin en önemli alanlarınden birini oluşturan banyo, son derece düşünülerek dizayn edilmelidir.

    Eski eşyaların yarattığı soluk hava, banyo temiz olsa da hijyenik olmayan bir his yaratır.

    Bu nedenle modern bir banyo tasarlamak, misafirlerin ve ev sahiplerinin göz zevkine hitap ederken temiz ve ferah görüntü sağlayacak.

    Geometrik şekil ve nötr renkler

    Modern banyo için temiz çizgiler ve geometrik şekillerin önemi oldukça fazlayken, doğal renkler ve modern lavabo, dolap ile banyo tasarımı yapmak mümkün.

    Önemli konulardan birisi de banyonuzda kullanacağınız ufak gereçler. Banyo bataryaları, duş başlıkları, ayna ve geri kalan aksesuarlarda, köşeli ve geometrik şekillere sahip olan ürünler tercih edilebilir.

    Modern banyo dizaynı için gerekenler #1

    Genel hatlarıyla gerekenler listesi

    Modern bir banyoda ferah görüntü için başlıca gerekenler listesi ise şu şekilde;

    • Modern aksesuarlar
    • Geometrik şekilli ufak gereçler
    • Siyah ve beyaz ağırlıklı nötr renkler
    • Ayaklı küvetler
    • Ahşap ve taş gibi doğal malzemeler
    • Banyonun boyutuna uygun yeşillik ve bitkiler
    • Alana uygun ayna kullanımı

    Minimalist bir banyo her zaman herkesin tercih edebileceği bir tarzdır. Fazlalıklardan arınmış, göz yormayan ve ferah görüntüden huzur duyanlar, banyo içerisindeki fazlalıkları dışarı çıkarıp, kişisel bakım ürünlerini yeterli modern dolapların içerisinde muhafaza edebilir.

    Modern banyo dizaynı için gerekenler #2

    Eğrisel formlar yerine köşeli hatlı dolaplar

    Modern dolaplarda, vitrifiye üyeleri arasından eğrisel formlar yerine köşeli hatlar tercih edilmelidir. Bir diğer önemli husus ise tercih edilen eşyaların, banyo boyutuna uygun olması.

    Ahşap mermer ve taş

    Modern bir banyo tasarlarken genellikle kullanılması uygun görülen malzemeler ahşap, mermer ve taş ürünleri. Bütçeye göre cilalı taş veya seramikten yapılmış  lavabo/küvet ile banyonuzun havasını oldukça değiştirebilirsiniz.

    Kullanım renkleri beyaz, siyah ve gri gibi nört seçilmeli. Renk katmak isteyenlerin ahşap veya taş aksesurarları kullanabildiği gibi, banyoya  yeterli derecede bitki yerleştirmek de oldukça etkisini gösterecektir.

    Modern banyo dizaynı için gerekenler #3

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