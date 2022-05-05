Modern banyo dizaynı için gerekenler

Geometrik şekillerin nötr renklerle buluşup, ahşap ve taş aksesuarları ve bitkilerle süslendiği modern banyolar, oldukça tercih edilip dikkat çekmekte. İşte o banyo için gereken her şey...

Yeni evlenenler ve evini yenileyecek kişilerin akıllarını kurcalayan konulardan birisi de banyo dizaynı.

Hijyenik görüntüsüyle evin en önemli alanlarınden birini oluşturan banyo, son derece düşünülerek dizayn edilmelidir.

Eski eşyaların yarattığı soluk hava, banyo temiz olsa da hijyenik olmayan bir his yaratır.

Bu nedenle modern bir banyo tasarlamak, misafirlerin ve ev sahiplerinin göz zevkine hitap ederken temiz ve ferah görüntü sağlayacak.

Geometrik şekil ve nötr renkler

Modern banyo için temiz çizgiler ve geometrik şekillerin önemi oldukça fazlayken, doğal renkler ve modern lavabo, dolap ile banyo tasarımı yapmak mümkün.

Önemli konulardan birisi de banyonuzda kullanacağınız ufak gereçler. Banyo bataryaları, duş başlıkları, ayna ve geri kalan aksesuarlarda, köşeli ve geometrik şekillere sahip olan ürünler tercih edilebilir.

Genel hatlarıyla gerekenler listesi

Modern bir banyoda ferah görüntü için başlıca gerekenler listesi ise şu şekilde;

Modern aksesuarlar

Geometrik şekilli ufak gereçler

Siyah ve beyaz ağırlıklı nötr renkler

Ayaklı küvetler

Ahşap ve taş gibi doğal malzemeler

Banyonun boyutuna uygun yeşillik ve bitkiler

Alana uygun ayna kullanımı

Minimalist bir banyo her zaman herkesin tercih edebileceği bir tarzdır. Fazlalıklardan arınmış, göz yormayan ve ferah görüntüden huzur duyanlar, banyo içerisindeki fazlalıkları dışarı çıkarıp, kişisel bakım ürünlerini yeterli modern dolapların içerisinde muhafaza edebilir.

Eğrisel formlar yerine köşeli hatlı dolaplar

Modern dolaplarda, vitrifiye üyeleri arasından eğrisel formlar yerine köşeli hatlar tercih edilmelidir. Bir diğer önemli husus ise tercih edilen eşyaların, banyo boyutuna uygun olması.

Ahşap mermer ve taş

Modern bir banyo tasarlarken genellikle kullanılması uygun görülen malzemeler ahşap, mermer ve taş ürünleri. Bütçeye göre cilalı taş veya seramikten yapılmış lavabo/küvet ile banyonuzun havasını oldukça değiştirebilirsiniz.

Kullanım renkleri beyaz, siyah ve gri gibi nört seçilmeli. Renk katmak isteyenlerin ahşap veya taş aksesurarları kullanabildiği gibi, banyoya yeterli derecede bitki yerleştirmek de oldukça etkisini gösterecektir.