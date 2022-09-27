Murat Kurum'dan orta gelir grubuna konut projesi müjdesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyasını duyurdu. Proje detaylarının ise ekim ayı içerisinde açıklanacağını belirtti.

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projelerinin ardından bir müjde daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde konutlarda yaşanan satış ve kira artışıyla mücadele kapsamında "İlk evim İlk İş Yerim" projesi duyurulmuştu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören projenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni bir projenin sinyalini verdi.

"Ekim ayında duyuracağız"

Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız." şeklinde konuştu.

"Faiz konusunda çalışmamız var"

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Emlak Konut Kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var.

Sadece emlak konut olmayacak. GYODER, İMDER, Türkiye Müteahhitler Birliği, Anadolu'daki müteahhitler, hepsi ile birlikte konuşuyoruz. Kampanya genişleyecek." ifadelerini kullandı.

"Piyasayı yönlendiriyoruz"

Sosyal konut projesine ilişkin de konuşan Kurum, "Konut piyasası durdu. Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak." değerlendirmelerinde bulundu.