Murat Kurum: İlk Evim projemize 1.5 ayda 8 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün başvuruların sona erdiği sosyal konut projesine ilişkin, en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliği taşıyan projeye başvurular dün sona erdi.

14 Eylül tarihinde başlayan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

İlk kez gençlere kontenjan ayrıldı

Duyulduğu günden bu yana gencinden yaşlısına birçok vatandaş tarafından heyecanla beklenen sosyal konut projesinde, kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak imkanı sunuldu.

İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 7,5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu belirtildi.

Başvuru süreci tamamlandı

Geçtiğimiz günlerde ise 17 ilde projedeki konutların ilk temeli atıldı. Proje kapsamındaki inşaatların 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Büyük yankı uyandıran konut projesi için e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlandı.

"En çok başvuru İstanbul’dan"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan.

"Kuralar mart ayına kadar tamamlanacak"

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!"





İlk İş Yerim projesine 65 bin 852 başvuru

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan 'İlk İş Yerim' projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi.

İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek

Açıklamada, 'İlk Evim Arsa' projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım’a kadar devam edeceği ifade edildi.