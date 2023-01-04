'Yeni Evim' projesinde merak edilen sorular yanıt buldu

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Soru cevap kısmında soruları yanıtlayan Murat Kurum ve Nureddin Nebati projeyle ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.

Devlet, son dönemde yaptığı sosyal konut projeleriyle ev sahibi olmak isteyen halkının yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesiyle başlayan sosyal konut kampanyaları son hızıyla devam ediyor.

Yeni Finansman Konut Modeliyle hayata geçirilecek olan 'Yeni Evim' projesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

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Merak edilen sorular yanıt buldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebat,i projenin lansmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Murat Kurum'un sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Fırsatçılara yönelik yaptırımlarınız neler olacak?

"Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Asıl olan komisyonun görevi de projeye dahil olan firmalar girdiğinde bizim belirlediğimiz kriterler durumu girecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile onlara sağladığımız garantörlük ve bu konut kredisinden yararlanamayacaklar.

Ailede konutu olan kampanyaya dahil olabilir mi?

Ailede konut olmama şart. Daha önceki yaptığımız kampanyada da böyleydi.

Kampanyada bir yaş sınırı olacak mı?

Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş, çalışan bireylerimiz buna başvurabiliyorlar.

Alınacak konutlarda bir tavan fiyat var mı?

Konutta tabii ki tavan bir fiyat olacak. Asıl olan vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında sitemizde duyuracağız.

Arazisi, tarlası veya dükkanı olan bir vatandaş bu kampanyadan faydalanabilecek mi?

Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa, 50 üzerinde değilse başvurabiliyorlar.

İllerde konut sayısında bir sınırlama olacak mı?



Burada 100 bin konut verdik ve bu konutla alakalı ilk etapta bir model olmasını da Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bu sistemin uygulanması için de Mortgage sistemini dahil edebiliriz. Burada iller bazında çalışmayı da iletiyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul diğer yüzde 75'inin de diğer illerde olmasına yönelik çalışma var. 81 ildeki vatandaşımızın bundan faydalanmasını istiyoruz."





Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nda ödeme seçenekleri

Bakan Nureddin Nebati'nin ise sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Orta gelir tanımı ne olacak?

"Burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Biz orta gelir düzeyinde olan vatandaşlarımızın Konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Konut üretim arzında bir iyileştirme yapılması bazında KGF paketimizi sunuyoruz.

Yaptırımlarınız ne olacak?



Bu çalışma içinde aylardır süren paydaşlarımızla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın içinde olduğu bir konsept oluşturuldu. Bu son dönemin en önemli kampanyalarından olmuş oldu. Kısa günün kârı olarak olaylara bakıp böylesine bir kampanya içerisinde gerçekten ihtiyacı olanların... Bunun içerisinde kim ki yanlış iş yapıyorsa mayıs ayından ya da önceki ayın kampanyalardan vatandaşımızın ferasetine göre iş yaptık. Gördük ki fırsatçılar var.

Biz bu kampanyanın hazırlıklarından itibaren Çevre Bakanlığımızın, vergi denetim kurulu, bankalarımızla fiyatların hangi seviyede olduğunu aldık. Elimizde. Burada vatandaşlarımıza ve özellikle satıcılarımıza sesleniyorum. Bu bir vatandaşa yönelik özverili bir kampanya. Lütfen bu kampanyadan ihtiyacı olanlar faydalansın. Onun için de yaptırımlarla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığımız, risk analiz bölümümüzle birlikte yatırımların en ağır uggulanacağı şekilde takip ediyorlar. SPK, Bankacılık Denetleme Kurumu, hepsi takiplerini yapıyorlar.

Desteğin Hazine'ye maliyeti ne olacak? Ne kadarı Hazine tarafından üstlenilecek?



İkinci yıl bunu 5 bin 400 liraya çıkarıyoruz hazine ile. Hane halkı gene yüzde 30'luk bir gelirinin taksit olarak ödendiği bir yılı geçirmiş oluyoruz. 3. yıl da ise 6 bin 480 lira. Bu ev sahibi olmak isteyen vatandaşımız ilk 3 yıldaki yükünü biz karşılayacağız. Kira öder gibi 3 yılda ev sahibi olacak.

Hane halkına ilişkin olarak hane halkı gelirinin bir taban sınırı olacak mı? Bölgeler için sınırlar var mı?



Şu anda 1,20 ile aynı şartlarda bir ev kalkanların ödediği miktar 1 milyon 445 bin lira bizim kampanya ile 1 milyon. 1. bölgede azami geliri 80 bin olan, 2. bölgede 65 bin. 3 bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir kampanya. Kooperatif üyeleri hisseli tapu sahipliği, bağış yoluyla bağış sahipliği olanlar kapsam dışında. Bir şartımız daha var. 5 yıl konut satılmayacak. Zaten konutun da ilk 3 yılı konut sahipliği olmak için özendirilen, tam bir kira öder gibi ev sahibi olduğunuz nokta. Şimdi hane halkından eşlerden birisinin konutu varsa yine olmaz.

Gene İstanbul için söylüyorum (1. ve 2. bölge için) konut sahipliği o ilde en az 1 yıl ikamet zorunluluğu koyuyoruz. Buradaki amacımız konut üreticileri ve vatandaşlarımızı korumak. Kırsaldaki evler ve mülkler bu kapsamda değerlendirilemez.

Ulaşılabilir konutun temel özelliklerinde İstanbul için azami tutar 5 milyon, 2. bölge için 3 milyon, 3. bölge için ise 2 milyon. Bunların üst sınırları orta gelir seviyesinde konuta sahip olacaktır.

Kamu bankalarının sermayelendirilmesiyle ilgili bir boyut olacak mı?



Üst gelir seviyesindekilerin finansa erişiminde de kolaylıkları var. Aynı şekilde banka oranlarından faydalanabilirler. Konut sınırlamasını kaldırmış oluyoruz. Bizim için önemli olan orta gelirli vatandaşlarımızın bundan faydalanmalarıdır."

