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    Mutfak tasarımı için öneriler

    Mutfağını yenilemek isteyenler için birbirinden şık tasarım önerileri ilham oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 14:24
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    Mutfak tasarımı için öneriler

    Evin mutfak bölümü gün içerisinde en uzun zaman geçirilen alan olarak ön plana çıkıyor.

    Yemek hazırlığının yanı sıra kahve faslı ve sohbetler artık mutfak ortamında gerçekleşiyor.

    Yeni yapılan konutlarda metrekare payına düşen mutfak bölümü zamanla küçülse de, birçok vatandaş mutfakta belirli ölçüde bir yemek masası tercih ediyor.

    MUTFAK TASARIMLARI ÖN PLANDA

    Son yıllarda mutfak aletlerindeki çeşitliliğin artmasıyla renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Tezgahlardan duvarlara, masa süslerinden kapı süslerine, mutfak aletleriyle yapılan tasarımlar oldukça beğenilmeye başladı.

    İşte mutfağını yenilemek isteyenlere ilham verecek öneriler...

    Modern Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #1

    Endüstriyel Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #2

    Retro Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #3

    Klasik Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #4

    Country Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #5

    Maksimalist Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #6

    Monochrome Mutfak:

    Mutfak tasarımı için öneriler #7


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