Mutfak tasarımı için öneriler

Mutfağını yenilemek isteyenler için birbirinden şık tasarım önerileri ilham oluyor.

Evin mutfak bölümü gün içerisinde en uzun zaman geçirilen alan olarak ön plana çıkıyor.

Yemek hazırlığının yanı sıra kahve faslı ve sohbetler artık mutfak ortamında gerçekleşiyor.

Yeni yapılan konutlarda metrekare payına düşen mutfak bölümü zamanla küçülse de, birçok vatandaş mutfakta belirli ölçüde bir yemek masası tercih ediyor.

MUTFAK TASARIMLARI ÖN PLANDA

Son yıllarda mutfak aletlerindeki çeşitliliğin artmasıyla renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Tezgahlardan duvarlara, masa süslerinden kapı süslerine, mutfak aletleriyle yapılan tasarımlar oldukça beğenilmeye başladı.

İşte mutfağını yenilemek isteyenlere ilham verecek öneriler...

Modern Mutfak:





Endüstriyel Mutfak:

Retro Mutfak:

Klasik Mutfak:

Country Mutfak:

Maksimalist Mutfak:

Monochrome Mutfak:



