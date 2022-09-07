Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor

2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları'nın çevresi sıcak asfaltla yenilenirken, bölgede zaman zaman su kesintilerine neden olan içe suyu boruları değiştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından yapılan konutların çevresi güzelleştiriliyor.

Nevşehir'deki 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları'nda geçtiğimiz günlerde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

Su boruları yenilendi

Bölgede, zaman zaman su kesintilerine neden olan içme suyu boruları ve kanalizasyon hatları değiştirildi.

Kaldırımlarda düzenleme yapılacak

Ardından yağmur suyu drenaj hattı oluşturulan bölgede sıcak asfalt öncesi PMT (plentmiks temel) serimi başladı.

İHA'nın aktarımına göre; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt öncesi bölgede yaya kaldırımlarının da yenileneceği bildirildi.









