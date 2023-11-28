Nurdağı ve Doğanşehir'in deprem konutları teslimata hazır Depremden etkilenen kentlerde vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Malatya'nın da Doğanşehir ilçesinde konutlarda sona gelindi.

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AA

Deprem bölgesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'tan bu yana devletin tüm imkanlarının seferber edildiği 11 bölgede, konutlar hızla yükseldi.

Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreçte önemli çalışmalara imza attı.

Bakanlık seferber oldu

Bakan Mehmet Özhaseki, depremzedelere kolaylık sağlanması adına 'Yerinde Dönüşüm' projesinin yanı sıra destek paketlerini de açıkladı.

Afetzedelere adeta nefes olan çalışmalara yoğun ilgi gösterildi.

Verilen sözler 1 yıl olmadan tutuldu

Gözler bu kez, kentlerde yükselen yeni konutlara çevrildi ve verilen sözler bu afette de tutuldu.

1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması planlanan konutların birçoğu, zaman dolmadan kısa sürede yükselerek teslimata hazır hale getirildi.

Nurdağı'nın deprem konutları hazır

Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de Gaziantep.

Bakanlık ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Nurdağı'nda yapımı süren afet konutları, teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

İlçede çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen konutlar, drone ile görüntülendi.

Örnek daireler görüntülendi

Nurdağı'nda yapımı süren 26 bloktan oluşan projede 456 dairenin iç ve dış işlemlerinin tamamlanması için görev yapan ekiplerin çalışması kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, çalışmaları süren ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

Depremden yoğun olarak etkilenen Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.

Malatya Doğanşehir

Depremlerin yıkıma yol açtığı kentlerden biri de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi.

Bölgede etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

350'si hazır

İlçede bin 776 deprem konutunun yapılması planlanıyor. Bu zamana kadar tamamlanan 350 konut, aralık ayının ortasında teslim edilecek.

Konutların altyapısı, ara yolları, çevre düzenlemesi yapılıyor, doğalgaz çekiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)