Ocak-ekim arasında yabancıya konut satışı yüzde 43 geriledi Yabancılara yapılan satışlar üçüncü çeyrekte 8 bin 789 adet olurken konut satışlarının geneline kıyasla yıllık bazda yüzde 38,4 oranında gerileme kaydetti.

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GYODER'in hazırladığı 'GYODER Gösterge' 2023 3. Çeyrek Raporu’na göre, yabancılara yapılan konut satışlarında azalma yaşandı.

Yabancılara yapılan satışlar üçüncü çeyrekte 8 bin 789 adet olurken konut satışlarının geneline kıyasla yıllık bazda yüzde 38,4 oranında gerileme kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarına ocak-eylül dönemi olarak bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalmayla 28 bin 64 adet satış olarak gerçekleştiği görülüyor.

En yüksek alım Rusya Federasyonu vatandaşlarından geldi

Üçüncü çeyrekte ülke uyruklarına göre en yüksek alım Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından yapılmış olup il bazında üçüncü çeyrekte en yüksek satış 2 bin 922 adet konutla Antalya’da gerçekleşti.

Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri toplam zemin adedi bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımlar incelendiğinde ilk sırayı Rusya Federasyonu, İran ve Irak vatandaşları aldı.

Antalya ilk sırada

Antalya yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada yüzde 32,7 pay ile İstanbul, üçüncü sırada ise yüzde 8,2 pay ile Mersin yer aldı.

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği ilk üç il: İstanbul, Antalya ve Mersin

2023 yılı 3. çeyreği sonuna bakıldığında ise yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği ilk üç il sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.