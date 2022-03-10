Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanıyor

Yaşanan milli servet kaybının önlenmesi ve kaynakların daha sağlıklı yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tüketicileri korumaya yönelik tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Öte yandan tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu devre tatil sektörüne ilişkin de değişiklik yapılıyor.

Devre mülk yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, tamamlanmamış ve işletilmeye hazır hale getirilmeyen tesisler nedeniyle mağdur ediliyor.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞI YASAKLANIYOR

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve milli servet kaybının önlenmesi adına ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanması planlanıyor.

Mağduriyeti kapsayan satışlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılarak tüketicilere sadece tamamen bitmiş ve işletilmeye hazır olan tesislerin satışının yapılması sağlanacak.

ÖN ÖDEMELİ SATIŞA YÖNELİK YENİ KARARLAR

Ayni hakka konu devre tatil sözleşmelerinin sadece Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devre mülk sözleşmesi şeklinde kurulması zorunlu kılınacak.

Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği şeklinde devre tatil hakkı tanınamayacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar, devre mülk veya devre tatil satışı yapamayacak.

Cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge alma yasağı devre mülk sözleşmelerini de kapsayacak. Söz konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersiz olacak.

99 YILLIK SÖZLEŞME KARARI SONA ERDİ

Yapılan sözleşmede tesisinin eskimesi, hizmetlerin beklenen nitelikte sunulamaması, yüksek aidat ücretleri gibi sebepleri öne sürerek bu sistemden çıkmak isteyen tüketiciler, 99 yıla varan sözleşmeler nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremiyor.

Değişiklikle, şahsi hakka konu devre tatil sözleşmelerinde 10 yıllık azami süre sınırı getirilecek.

Tüketicinin en az 90 gün öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi durumunda, o dönem için herhangi bir isim altında bedel alınamayacak.