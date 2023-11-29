Ordu, arsa fiyatlarında metropol şehirlerle yarışır hale geldi Konutta fahiş fiyat artışı, arsa va tarla fiyatların da yükselmesine neden oldu. Bu artış sadece metropollerde değil Türkiye'nin her köşesinde yaşanırken, Ordu da fiyat artışından etkilenen illerin arasında yer aldı.

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DHA

Türkiye'nin en küçük büyükşehri olan Ordu'da, fındık bahçeleri kesilerek arsa oluşturulduğu için arsa fiyatlarında fahiş artışlar yaşanıyor.

Kentte 10 bin liradan başlayan taban arazilerin metrekaresine 30 bin liraya kadar değer biçiliyor.

Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Fatih Titiz, şehirlerinde fındık üretilen bahçelerin kesilerek arsa üretildiğini belirtti.

Titiz'e göre, bundan dolayı arsa maliyetleri yükseldi ve İstanbul, Samsun veya Trabzon gibi illerde bir daireye 250-300 bin TL arsa maliyeti binerken, Ordu’da minimum 1 milyon ile 1 milyon 500 bin TL arasında arsa maliyeti binmeye başladı.

Ordu'da arsa fiyatları yüksek

Ordu, arsa fiyatlarının yüksekliği ile dikkat çekiyor. Kentte 10 bin liradan başlayan taban arazilerin metrekaresine 30 bin liraya kadar değer biçiliyor. Hal böyle olunca arsa fiyatları, yeni yapılan konutların fiyatlarının yükselmesini de beraberinde getiriyor.

"Yeni yapılan 3+1 daireler, 3 milyon ile 8 milyon TL arasında"

Emsal değerlerin 1,5 olarak uygulandığı ilde bina yapılacak arsa üzerine az sayıda konut üretilmesi, 100 metrekarelik bir daire için ortalama 1 milyon ile 1 milyon 500 bin TL arsa fiyatı yansıtılmasına neden oluyor. Yüksek arsa fiyatları ile birlikte kentte yeni yapılan 3+1 daireler, 3 milyon ile 8 milyon TL arasında satışa sunuluyor.

"İnşaat maliyetini etkileyen kalemler var"

Titiz, fındık bahçeleri kesilerek arsa üretildiğini bu nedenle de arsa maliyetlerinin kentte yüksek olduğunu belirtirken inşaat maliyetini etkileyen kalemler olduğunu da şu sözlerle aktardı:

Bunların başında da arsa maliyeti geliyor. Ordu’da arsalarımız değerli. Maalesef şehrimizde fındık üretilen bahçeleri keserek arsa üretiyoruz. Bundan dolayı arsa maliyetlerimiz yüksek. Şu andaki piyasa fiyatlarında arsalarımız metrekareye göre 10 bin liradan başlayıp, bölgesine ve konumuna göre 30 bin liraya çıkıyor. Biz büyükşehiriz diyoruz ama aslına baktığınızda imar yönünden Türkiye’nin en küçük şehriyiz. Büyükşehirlerde imar değerleri yüksektir. Bizim şehrimizde emsal değerleri çok düşük. Bu şu demek oluyor; Samsun’da, Trabzon’da, İstanbul’da emsal değerler 4 ile 7 arasında emsaller verilirken, biz Ordu’da 1,5 değerlerle inşaat yapıyoruz. Yani Samsun’da bin metrekarelik bir arsada 40-50 daire üretilirken, Ordu’da 10-15 daire gibi üretiliyor. Bu da ciddi anlamda arsa payının dairelerin fiyatına binmesine neden oluyor. Doğal olarak daha yüksek arsa paylı daireler satıyoruz.

"Ordu, daireye yansıtılan arsa fiyatı olarak en büyük illerin başında geliyor"

Ordu’nun diğer şehirlere göre daireye yansıtılan arsa fiyatı olarak en büyük illerin başında geldiğini belirten Titiz, şu ifadeleri kullandı.

Diğer şehirlere göre daireye binen arsa yükü olarak en büyüklerdeniz. Çünkü emsallerimiz çok düşük. İstanbul’daki metrekare fiyatlarına yakın fiyatlarda arsa satın alıyoruz ya da kat karşılığı aldığımızda yüksek oranlarda kat karşılığı alıyoruz. Emsaller düşük olunca ister istemez İstanbul’da, Samsun’da veya Trabzon’da bir daireye 250-300 bin TL arsa maliyeti binerken, Ordu’da minimum 1 milyon ile 1 milyon 500 bin TL arasında arsa maliyeti biniyor. Kaldı ki bazı yerlerde arsa bedeli 3 milyon-3 milyon 500 bin TL binen bölgeler var. Yani 1 milyon liradan başlayıp, 3 milyona kadar arsa bedeli çıkıyor. Arsa maliyetleri böyle olunca otomatikman diğer inşaat maliyetlerini de koyduğumuzda 3+1 daire fiyatları minimum 3 milyondan başlayıp, 8 milyona kadar çıkıyor.

"Türkiye’deki en yüksek demir fiyatlarının uygulandığı şehiriz"

Dairelere yansıtılan arsa fiyatlarını düşürmek için diğer büyükşehirlerin örnek alınması gerektiğini kaydeden Titiz, şöyle konuştu:

Biz Türkiye’nin en küçük şehriyiz ama maliyet olarak en büyük şehriyiz. Türkiye’de en yüksek fiyatlı betonu kullanan şehiriz. Demir fiyatı olarak yine Türkiye’deki en yüksek demir fiyatlarının uygulandığı şehiriz. Kalıp işçiliği olarak Ordulu kalıpçılar meşhurdur ama şu anda kalıp fiyatlarına baktığımızda belki Türkiye’de en yüksek kalıp maliyetlerine sahip şehiriz. Arsanın fiyatını şu anda gördüğü değerden daha geriye düşürme şansımız yok. Çünkü vatandaş arsasını daha ucuza satmak istemez. Daireye binen arsa fiyatını düşürmek için ise diğer büyükşehirler örnek alınarak inşaat kullanım alanları değiştirilmeli. Biz kendimize rakip gördüğümüz diğer büyükşehirlerdeki imarları göz önüne alarak şehir planlamaları yapmalıyız. Bir şehri güçlendirmek, ekonomisini büyütmek imar ile başlar. Biz maalesef düşük imarlarla bina yaptığımız için yüksek maliyetlerde, yüksek fiyatlarla binalar satıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)