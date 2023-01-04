Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ekonomik detaylarını ve sağlanacak destekleri tek tek açıkladı.

Alt gelir grubuna yönelik 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ardından şimdi de orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kameraların karşısına geçerek "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

Bakan Kurum'dan önce söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, projeye ilişkin merak edilen ekonomik detayları paylaştı.

3 bölge ele alındı

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için piyasa koşullarına göre çok daha uygun bir program ortaya konulduğunu belirten Nebati, "Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık." dedi.

Proje kapsamındaki bölgeler sırayla açıklandı

Bakan Nebati bu bölgeleri, "Programımız kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir." olarak sıraladı.

1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL'lik finansman tutarı sağlanacak

Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları; 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2 bölgedeki şehirlerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olarak belirlendi.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ekonomik detayları

Hane halkının toplam geliri dikkate alınacak

Diğer yandan projeye ilişkin, konut programından yararlanmak için hanehalkının toplam geliri dikkate alınacak.

Yararlanacak kişilerin konut sahibi olmaması gerekiyor

Programdan yararlanacak kişilerin bir konut sahibi olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı şehirde satış yapmamış olması şartına bakılacak.

1 yıl ikamet şartı

Ayrıca 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) şehirlerinde son 1 yılda ikamet etmiş olma şartı aranacak.

5 yıl boyunca satılamayacak: Asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak

Alınan konutların 5 yıl boyunca satılamayacağı da aktarılırken, projenin yapılacağı tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Kredi faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

Azami 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlar için faiz oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

İlk 3 yıl ödenecek taksitlerin bir kısmına Bakanlık'tan destek

İlk 3 yılda ödenecek taksit tutarının belirli bir kısmı, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödemek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecek.

Vatandaşların yükü hafifletilecek

Böylelikle vatandaşlar konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerinin hafifletileceği bir program ortaya konmuş oldu.

3 farklı aşamada kredi kullanılabilecek konutlar için ise, ‘Birincisi tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar’ olacak.

Banka, müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalanacak

Bu kapsamda ise ilk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacak.

"Başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı sunulacak"

Son olarak ise projenin bu program kapsamına alınması için bankanın, müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecek.

Bakan Nebati bu durumla ilgili ise, “Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.” ifadelerini kullandı.

"Uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı detaylar şu şekilde:

"Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İşyerim Projesi' ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin iş yerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

"Hane halkının geliriyle uyumlu ödeme planı sunuyoruz"

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Bölgelere göre finansman imkanları

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.





Finansman sıfır konutlara yönelik

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi

Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

"Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekeceğiz"

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.





Birinci, ikinci ve üçüncü aşamadaki konutlar

Birincisi tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir, bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

"Konut arzının dengeli ve sürdürülebilir şekilde artırılmasına dikkat edilecek"

Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız. Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır."