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    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı

    Yaz sezonu yaklaşırken otel fiyatları ateş adeta ateş pahası hale geldi. Bu dönemde tatilcilerin kafasını, 1 hafta için binler ödemek mi, yoksa yazlık alıp uzun süre rahat etmek mi sorusu kurcalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 18:07
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    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı

    Yazın habercisi baharın gelişi, tatilcileri harekete geçirdi.

    Güneşin tadını denizde geçirmek isteyenler, otel fiyatları karşısında hayal kırıklığına uğruyor.

    Güzel bir otelde 1 hafta geçirmenin mal olduğu ücret karşısında kifayetsiz kalan kişiler, kısa yoldan yazlık sahibi olmanın yollarını arıyor.

    Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bungalov ve tiny house tipi evlere ise ilgi artmış durumda.

    OTEL Mİ HESAPLI, YAZLIK MI?

    Yazlık ev olarak tercih edilen bu konutların satış fiyatları ise bulunduğu şehre göre şu şekilde:

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan 120 m2'lik bir prefabrik evin satış fiyatı 432 bin TL iken, Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov otelde 7 gün konaklama ücreti ise 6 bin 500 TL civarında.

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 22 m2'lik tiny house satış fiyatı 175 bin TL iken, Kartepe'deki bir otelde 2 kişi 1 hafta geçirmenin fiyatı ise 9 bin 500 TL civarında.

    Antalya'nın Kepez ilçesinde 65 m2'lik prefabrik ev 219 bin TL iken, aynı ilçedeki bir otelde 2 kişinin 7 gün geçirebilme ücreti 10 bin 500 TL civarında.

    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı #1

    İzmir'in Urla ilçesinde 64 m2'lik prefabrik ev 189 bin TL iken, aynı ilçedeki bir otelde 1 hafta konaklamak 7 bin 800 TL civarında.

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde 83 m2'lik prefabrik ev 180 bin TL'den satılırken, bölgedeki otelde 1 hafta geçirmek 16 bin 300 TL civarında.

    Aydın'ın İncirliova ilçesindeki 73 m2 prefabrik ev 149 bin  TL iken, şehirde bir otelde 7 gün geçirmek 11 bin 500 TL civarında.

    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı #2

    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı #3

    Otel fiyatları cep yakarken, yazlık evlere ilgi arttı #4


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