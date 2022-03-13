Oturma odasında köşe koltuk kullanımı

Köşe takımları ile kullanışlı salonlar kurgulayarak verimli mekanlara sahip olmak mümkün.

Ev dekorasyonunda köşeli koltuklar son zamanların trendi oldu.

Kurtarıcı koltuklar olarak öne çıkan diğer adıyla L koltuk, her tarzda üretilebilir ve bulunduğu alana uyum sağlayabilir.

Geniş mutfağa sahip olanlar köşe koltukları oturma odalarıyla birlikte mutfaklarında da tercih ediyor.

Teraslarda da sıkça tercih edilen koltuk modeli, modeliyle alana adeta şıklık katıyor.

KÖŞE KOLTUK TERCİH EDERKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

Koltuk modeli 3 gruba ayrılıyor: U şekli, L şekli ve yarı yuvarlak şekilde köşe koltuk.

Köşe koltuklar mağazalarda küçük, evde ise büyük görünür. Bu modeldeki koltuklar olabildiğince odanın en az hareketin olduğu yere yerleştirilmelidir.

Özellikle televizyon karşısında sıkça zaman geçirenler tarafından oturma odalarının vazgeçilmezi olarak ün salıyor.

UYGUN FİYATLA SATIŞA ÇIKIYOR

Her alan uyum sağlayan koltuk tipi, aynı zamanda her bütçeye de uygun fiyatlarda satışa çıkarılıyor.

Konfor ve alan kullanımını iyi değerlendirmek isteyenler, 3 çeşitteki koltuk modeline yöneliyor.

YUVARLAK KÖŞE KOLTUKLAR GENİŞ ALANDA TERCİH EDİLİYOR

U şeklindeki köşe koltuklarının en büyük avantajı kanatlarında rahat oturmak ve uzanmak mümkün olabiliyor.

Alanı geniş olan ve eşya yerleştirmekte sıkıntı çekmeyenlerin en çok tercih ettiği koltuk tipi ise yuvarlak köşe koltuklardır.