Parsel sorgu sistemine ilgi artıyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Parsel Sorgu sistemine yoğun ilgi olduğunu ve günlük 3 milyonun üzerinde arama yapıldığını belirtti.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Parsel Sorgu Sistemi, uzun yıllardır hayatımızda olmasına rağmen belki de bugüne kadar bilmediğimiz ama emlak piyasasının en büyük yardımcılarından biri.

Bu sisteme günlük 3 milyonun üzerinde arama yapıldığını söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2014 yılından beri taşınmazlara ait temel bilgilere erişim hizmeti veren parsel sorgu sisteminin çok yoğun kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Geliştirme süreci içinde çoklu parsel sorgulama, favoriler, analiz sekmesi altında yıllara göre gayrimenkul satış analizleri, katmanlar altına ortofoto ve fiziksel haritalar, hatta alan ölçümüne kadar birçok yenilik ilave yapılmıştı. İngilizce dil desteği de bulunan parsel sorgu sisteminde bulunduğunuz yerden seçili parsele gitmek için yol tarifi bile oluşturulabiliyor."





"2022 yılı dahil güncel birçok veriye ulaşabiliyoruz"

İHA'nın haberine göre; Özelmacıklı, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Gayrimenkul aracılık faaliyetlerimizde yoğun olarak kullandığımız sistemdeki Analiz sekmesi ile 2022 yılı dahil güncel birçok veriye ulaşabiliyoruz. Örneğin, seçili ilçede yıllara göre alım satım yoğunlukları, bağımsız bölüm ve bu satışlardan ipotekli olanları, ana taşınmaz satış ve gene bu satışlardan ipotekli olanları küme ve yoğunluk haritaları üzerinden görebilmek mümkün. Hatta Öznitelik sekmesine yeni eklenen Bina - Bağımsız Bölüm listesi ile de ana yapının kat irtifaklı mı kat mülkiyetli mi olduğu, bina kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı ve bunların nitelik bilgilerine de artık ulaşılabiliyor."

"Taşınmaz kimlik numarası entegrasyonlarda kullanılmalı"

Ticaret Bakanlığı’nın altyapısı olan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web tapu uygulamalarının entegrasyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Taşınmaz kimlik numarası ile bu entegrasyon sağlanabilir. Bir taşınmazın pazarlamasında yetkilendirilen bir emlak işletmesi TTBS sistemi üzerinden taşınmaza ilişkin takyidatlara ulaşabilir, iş ve işlem başlatabilir. Hatta internet sitelerine verilecek olan ilanlar için de bu numara üzerinden bir ek düzenleme getirilebilir." şeklinde konuştu.

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/