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    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor

    Geleneksel perdelerden sıkılanlar, sıra dışı modellere yöneldi. İşte perde yerine tercih edilebilecek birkaç öneri...
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:37
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    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor

    Zaman geçtikçe değişen alışkanlıklara bir yenisi daha ekleniyor.

    Evlerde kullanılan perdeler, bir değişiklik arayanlar için bambaşka boyutlara taşındı.

    Bir bakıma ütüsü ve temizliğinin uğraştırıcı olduğu perdeleri tercih etmek istemeyen kişiler cama monte perdeler, jaluzi ve stor modellerine geçiş yaptı.

    Daha romantik ve çekici bir görünüm isteyen kişiler ise renkli cam filmlerine yöneldi.

    İşte evinizi sıra dışı kılacak birkaç cam perde önerisi;

    Vitray cam pencere

    Perde kullanımı yerine alternatif arayanların ilk tercihi, vitrat sanatı ile işlenen cam pencereler.

    Cam süsleme sanatı olan vitray, cam parçalarının belli bir şekil, desen ve renk oluşturmak amacıyla bir bütün haline getiriyor.

    Geçmişe dayanan bu cam pencere modeli, ev ve iş yerleri dışında yoğun olarak tarihi mekanlarda görülmekte.

    Vitray pencere tercihi halinde, dışardan geçen kişilerin hane içini görüşü, desen yoğunluğu nedeniyle mümkün olmayacaktır.

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #1

    Renkli cam filmi

    Özellikle son dönemlerde rağbet gören modellerden biri de renkli cam filmleri.

    Bulunulan ortama sıcak ve sıra dışı bir görüntü katan renkli cam filmlerinin, hanedeki hareketleri dışarı aktarması da olası.

    Mahremiyet gerektirmeyen veya yüksek katlı dairelerde tercih edilebilecek olan cam filmleri, kapı camlarında da rahatlıkla tercih edilebilir.

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #2

    İp perde

    Tül perdelerle hemen hemen aynı işlevde kullanılan ip perdeler, temizliği ve malzemesi ile öne çıkıyor.

    Genellikle fon perdeyle birlikte kullanılan ip perdeler, çeşitli modelleriyle parlak taşlardan veya tamamen doğal ip türlerinden yapılmakta.

    İp perdelerin temizliğini diğer perdelerden ayıran özellik ise çamaşır makinesine atılacağı durumlarda file bir torbanın içerisinde konulması.

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #3

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #4

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #5

    Perdeler yerini renkli cam filmlerine bırakıyor #6


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