TOKİ'nin Salarha'da yürüttüğü 468 konutluk proje tamamlandı. Selzedelere de verilecek olan 96 dairenin anahtarları 1 ay sonra sahiplerine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut müjdesi bekleyen bir kenti daha sevindirdi.

Rize'nin Salarha beldesinde 2019 yılında başlayan TOKİ konutlarında sona gelindi.

468 konutluk proje, 2 dönüm üzerine inşa edildi.

Anahtarlar 1 ay sonra teslim edileeck

Konutların 360 tanesi 3+1 iken geriye kalan 108 tanesi de 2+1 olarak vatandaşlara verilecek.

İHA'nın aktarımına göre; anahtarlar 1 ay sonra ev sahiplerine teslim edilecek.





Selzedelere 96 daire verilecek

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ailelere de 96 daire verilecek.

Rize'de TOKİ konutlarında sona doğru gelindi VİDEO



"Gördüğümüz tablo bizi gururlandırıyor"

Proje hakkında bilgi veren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "2019 yılında ön görüşmelerini yapmış olduğumuz TOKİ projemizde, yaklaşık 3 yıllık bir projede belli bir noktaya geldik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapmış olduğumuz TOKİ projesiyle çok güzel bir netice ortaya çıkmaya başladı. Proje yaklaşık 2 dönümlük bir arazide kamulaştırma suretinde projemiz hayata geçti. Burada kamulaştırma sürecinden şimdiye kadar çok büyük bir sorun yaşamadan, bedel konusunda da kurumlarımız gerekli özveriyi göstererek burada vatandaşları mağdur etmeden güzel bir sonuç aldık.

Nihayetinde 400 tane kapıcı dairesi olmak üzere 468 konut ve 12 tane iş yeri güzel bir proje beldemize kazandırıldı. Bu projenin de sonlanmasına yaklaşık 1 ay kaldı. Gördüğümüz tablo bizi gururlandırıyor. Konutlarımızın 360 tanesi 3 artı 1 iken 108 tanesi ise 2 artı 1 olmak üzere konutlarımız 74 ile 98 metrekare arasında değişiyor. Toplamda da 42 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahibiz. Ufak tefek çevre düzenlenmeleri dışında bir eksiğimiz yok. Yakın zamanda da hak sahipleriyle ilgili teslimat gerçekleşek" ifadelerini kullandı.





"Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 4 blok talep edildi"

Selde evleri zarar gören ailelere daire verileceğini belirten Kara, "Buradaki binalarda şu ana kadar 96 daire AFAD Müdürlüğünce, bölgemizde yaşanan sel felekati nedeniyle evleri oturulmaz hale gelen bina sahiplerine verilmek üzere 4 blok talep edildi. Bunun yanında sosyal konut projesi çerçevesinde 2 daire olmak üzere 2 blok teslim edildi. Bugüne kadarda topladığımız arazisi kamulaştırılan vatandaşlardan talep etmeleri halinde birikmiş olan müracaatlar var. Onlarla ilgilide çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

