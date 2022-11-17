Yabancı konut alıcıları Antalya'yı sevdi

TÜİK'in açıkladığı konut istatistiklerine göre yabancıya konut satışı Ocak-Ekim döneminde 55 bin 21 oldu. Bu satışlardan yüzde 20’si yani 11 bin 334’ü Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bini geçti.

11 ayda yabancıya 55 bin 21 konut satıldı

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı.

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı da konut satışını değerlendirdi.

Özelmacıklı, “Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde 55 bin 21 oldu. Bu satışlardan yüzde 20’si yani 11 bin 334’ü Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Aynı dönemde Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 7 bin 38 konut ile İran, 5 bin 565 konut ile Irak, 2 bin 269 ile Almanya, 2 bin 245 ile Kazakistan ve bin 991 konut ile Ukrayna izledi.” şeklinde konuştu.

Ekim ayında Antalya zirvede

Yabancılara satış payı yüzde 5,2 oldu Özelmacıklı, “Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi.” dedi.

Antalya'da yabancılara 16 bin 779 satış yapıldı

Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan 55 bin 21 konut satışı incelendiğinde en çok satış yapılan ilin İstanbul olduğunu belirten Özelmacıklı, “İstanbul toplamda 21 bin 252 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla 16 bin 779 satış ile Antalya, 3 bin 86 satış ile Mersin, 2 bin 437 satış ile Ankara, bin 680 satış ile Bursa, bin 518 satış ile Yalova, bin 129 satış ile Sakarya, bin 59 satış ile İzmir, 884 satış ile Samsun ve 818 satış ile Trabzon izledi.” dedi.