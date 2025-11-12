Sığınak inşa edilmesi zorunlu yapılar açıklandı Tüm sığınaklar; yaşlılar, hamileler, engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların erişimine uygun şekilde, TSE standartlarına göre inşa edilecek.

Göster Hızlı Özet Türkiye'nin sığınak yönetmeliği güncellenerek yeni yapılacak konutlar, yurtlar, oteller, sağlık tesisleri ve sanayi tesislerine sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

Tüm sığınaklar hareket kısıtlılığı olanların erişimine uygun ve TSE standartlarına göre inşa edilecek.

Metro hatları, millet bahçeleri ve resmi yapılar gibi yerler de bu düzenlemenin kapsamındadır. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye'nin sığınak yönetmeliği güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 ay süren çalışmalar kapsamında güncellenen Türkiye’nin sığınak yönetmeliğini yayımlandı. YÖNETMELİKTEKİ KRİTERLERE GÖRE SIĞINAK İNŞA EDİLMESİ ZORUNLU YAPILAR Yeni düzenleme ile belirlenen kriterlerin üzerindeki yeni yapılacak konutlarda, yurt, otel ve bakımevi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerine, sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Konutlar: Bağımsız bölüm sayısı 10+ olanlar. Stadyumlar: Seyirci kapasitesi 5 bin+ olanlar. Yurtlar: Yatak sayısı 50+ olanlar. Oteller: Yatak sayısı 50+ olanlar. Sağlık tesisleri: Yataklı hizmet verenlerde yatak sayısı 25+ olanlar. Sanayi ve imalat tesisleri: Alanı 2 bin metrekaredin fazla olanlar. Resmi yapılar: 1.000 metrekare ve üzeri tüm yapılar. Metro hatları: Yeni yapılacak metro hattı tünelleri genel sığınak vasfında olacak şekilde projelendirilecek. Mevcutların eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Millet bahçeleri: Yer altında genel sığınak yapılacak. Emlak Haberleri Eylül ayında inşaat maliyet endeksi yüzde 23,18 yükseldi

