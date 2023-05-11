Site aidatları yüzde 18 düşecek Siteleri profesyonel olarak yöneten birimler, konutların aidatlarının indirilesi talebini dile getirerek, son gelişmeleri değerlendirdi.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siteler üzerindeki yüzde 18'lik KDV yüküne ilişkin çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakan Kurum'un bu açıklamasının ardından da konut sitesi yönetimleri aidatlarda indirim beklediğini dile getirdi.

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, TBMM ile Bakanlığa, kat malikleri ile site yönetim şirketlerini ilgilendiren sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ilettiklerini belirti.

"Aidatlarda yüzde 18 düşüş olacak"

Sağır, sektör olarak İstanbul'da Bakan Kurum ile bir araya gelerek, sorunlarını iletme fırsatı bulduklarını söyleyerek gelişmeleri şöyle aktardı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, site yönetimleri üzerindeki yüzde 18'lik KDV yüküne yönelik süreci başlattıklarını açıkladı. Site ve apartmanlarda dışarıdan sağlanan hizmetler yüzde 18 KDV'den muaf tutulunca aidatlarda yüzde 18 düşüş olacak.

Site yöneticilerinin talepleri

Sağır, bu kapsamda, aidatların yüzde 18 KDV'den muaf olması, site yönetim şirketlerinin Bakanlıkça belgelendirilmesi, site yöneticilerinin sicil kaydının tutulması ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi istenmesi gibi taleplerde bulunduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'na da yine site yönetimlerine ilişkin taleplerini ilettiklerini vurgulayan Sağır, bu kapsamda, sitelerdeki güvenlik zafiyeti ve bazı kesimlerin bu yönetimleri ele geçirmesi gibi konuları gündeme getirdiklerini anlattı.

300 bağımsız bölüm ve üstü tüm konutlarda özel güvenlik şartı

Bu nedenlerle 300 bağımsız bölüm ve üstü tüm konutlarda özel güvenlik şartı getirilmesini istediklerine işaret eden Sağır, bu yöndeki çalışmaların tamamlandığının da kendilerine iletildiği bilgisini verdi.

"Art niyetli kişiler yönetici olamayacak"

Tüm bu taleplerinin, ilgili kamu kurumlarınca olumlu karşılandığına dikkati çeken Sağır, bu talepler sonuca ulaştığında yaşanacak gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti: