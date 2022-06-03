Sivas'ın eski sanayi sitesi dönüşüme girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki etap şeklinde onaylanan imar planı sonrası dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Uzun yıllar Sivas’ın gündemini meşgul eden eski sanayi sitesi problemi çözüme kavuşuyor.

İmar planı onaylanan projenin 1. etabı, Atatürk Caddesi’ne cepheli olan adaları kapsıyor. Bu kısım bitişik 4 katlı ticaret ve turizm alanlarından oluşuyor.

2. etap ise sanayi dükkânlarının olduğu arka bölgeyi kapsıyor. Burada ise ayrık nizam 8 katlı konut, altı ticaret alanları yer alacak.

"İmar planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylattık"

Eski Sanayi’de sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentsel dönüşüm süreci ile ilgili değerlendirme yaptı.

Bilgin; "2019 yılından itibaren hak sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde olayı ortak bir uzlaşı noktasına getirerek öncelikli olarak imar planını yaptık. Bu imar planı yapılırken ulaşabildiğimiz, görüşebildiğimiz tüm hak sahipleri ile defalarca görüştük. Süreç içerisinde hak sahipleri ile anketler gerçekleştirdik. Yüz yüze görüşmeler yaptık. Toplu görüşmeler yaptık. Nihayet ortaya çıkan ortak akıl neticesinde imar planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylattık. Bu çok önemli bir husustu, kentsel dönüşüm alanında imar planı Belediyemizde, ancak onay yetkisi Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nda Bu konuda Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. İmar planı onaylandıktan sonra alanın ön kısım ve arka kısmını ayrı bir alan olarak planladık ve bugün itibarıyla ön kısmındaki ticari alanlarda Bismillah diyerek yıkım işlemlerini başlattık." dedi.

"Hak sahiplerin hakkını koruyacak bir projeyi şehrimize kazandıracağız"

İha'nın haberine göre; tapu sahipleri ile arsa devir sözleşmelerini imzaladıklarını ifade eden Bilgin, "İnşallah çok uzun sürmeden de temeli atacağız. Eski Sanayi artık Sivas’ta sorun olmaktan çıktı. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çözüm odaklı olaya yaklaştık, belirli noktalarda Belediye olarak fedakârlık göstererek yaklaştık. Çünkü uzun yıllar şehrin gündemini meşgul eden sorundu ve şehre yakışmayan bir alandı. Burayı çözmek artık bizim borcumuzdu. Bugüne kadar Eski Sanayi sorunu noktasında Belediye Başkanı olarak hiç konuşmadık. Çünkü az konuşup çok iş yapacağız dedik. Az konuşup icraat ortaya koyacağız ve eserlerimiz konuşacak dedik. Bugünden sonra inşallah şehre değer katacak, hak sahiplerin hakkını koruyacak bir projeyi şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.