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SON DAKİKA! Nisan 2025 kira zam oranı belli oldu

SON DAKİKA! Nisan 2025 kira zam oranı belli oldu Mart ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte nisan ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 51,26 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.