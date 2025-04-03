SON DAKİKA! Nisan 2025 kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Son dakika haberine göre kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
ŞUBAT AYI KİRA ZAM ORANI: 51,26
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan şubat ayı kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 51,26 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 125 lira
15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 22 bin 689 lira
20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 30 bin 252 lira
25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 37 bin 815 lira
30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 45 bin 378 lira
35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 52 bin 941 lira
40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 60 bin 504 lira
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