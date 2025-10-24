Soru ve cevaplarla yeni konut projesi ve kiralamalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde tarihin en büyük konut projesi hayata geçiriliyor.

Yüzyılın Konut Projesi'yle aynı projeyle İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da gerçekleştirilecek.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

SORU VE CEVAPLARLA SOSYAL KONUT PROJESİ

"Ev sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkan "Yüzyılın konut projesi" hakkında tüm detaylar şöyle:

1-) Sosyal konut projesi kaç ilde yapılacak:

Türkiye genelinde 81 ilde.

2) Konut projesinde kaç konut yapılacak?

500 bin adet konut inşa edilecek.

3) Projeden kaç kişinin yararlanması planlandı?

Projeyle 2 milyon vatandaşın güvenli evlere geçmesi planlanıyor.

4) Sosyal konut projesinde hangi ilde kaç kontenjan açıklandı?

İstanbul’da Asya ve Avrupa yakasından toplam 100 bin konut

Ankara'da 30 bin 780 konut

İzmir'de 21 bin 520 konut

Gaziantep'te 13 bin 940 konut

Bursa'da 13 bin 730 konut

Konya'da 13 bin 670 konut

Şanlıurfa'da 13 bin 190 konut

Antalya'da 13 bin 160 konut

Hatay'da 12 bin 170 konut

Diyarbakır'da 12 bin 170 konut

Ardahan 540 konut

5) Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Engellilere: Yüzde 5 kontenjan

3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere: Yüzde 10 kontenjan

Emeklilere: Yüzde 20 kontenjan

18-30 yaş aralığındaki gençlere: Yüzde 20 kontenjan

6-) Evlerin oda sayısı ne kadar?

65 ve 80 metrekarelik 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1 daireler olacak.

7-) Evlerin mimarisi nasıl olacak?

Evlerin tamamı yatay mimari ve geleneksel yapıya uygun olacak

8-) Kampanyaya katılma şartları neler?

Projeye 18 yaşını dolduranlar ve en az 10 yıl TC vatandaşı olanlar başvurabilecek.

Öncelik evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara nüfus kayıt örneği ve 1 yıl oturma kaydı yeterli olacak.

Diğer sosyal konut projelerine kayıtlı evi olanlar katılamıyor.

Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

9-) Kampanyaya katılmak için gelir şartları ne?

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

10-) Sosyal konut fiyatları ne olacak?

Sosyal konut fiyatları 1 milyon 800 TL'den başlayacak.

11-) Ödemeler nasıl yapılacak?

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade ve ayda 6 bin 750 TL taksitle ödenecek.

12-) Başvuru süresi nedir?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak.

13-) Başvuru bedeli nedir?

Başvuru için 5 bin lira yatırılacak.

14-) Başvurular nerelerden yapılacak?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

15-) Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

16-) Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

17-) İstanbul dışı ve içi için alternatif metrekarelerde toplam rakam ve taksit ödemesi nedir?

Konut sahibi olmak isteyenler için uzun vadeli yeni bir ödeme planı açıklandı. 240 aya varan taksit imkânı sunulan kampanyada, 55, 65 ve 80 metrekarelik daire seçenekleri bulunuyor.

İstanbul dışındaki projelerde 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit tutarı ise aylık 6 bin 750 TL olarak belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

İstanbul için açıklanan ödeme planında ise fiyatlar biraz daha yüksek. 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL, aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olurken; 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL’den, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL’den alıcı bulacak. Bu daireler için taksitler sırasıyla 9 bin 188 TL ve 11 bin 63 TL olarak açıklandı.

18-) Projede sosyal alanlar yer alıyor mu?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek.

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

KİRALAMANIN DETAYLARI

1) Kiralık konutlar hangi ilde yapılacak?

Sadece İstanbul'da.

2) İstanbul'da kaç daire kiralama kapsamında olacak?

TOKİ eliyle kiralama sistemi 15 bin kiralık sosyal konut verilecek.

3-) Kiralık konutlar kimlere verilecek?

İşçi ve memurlar, asgari ücretli, sosyal hak sahibi olanlar, yeni evlilere verilecek.

4-) Kira sözleşmeleri kaç yıllık olacak?

Kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Bakım yapıldıktan sonra yeniden kiraya verilecek.

5-) Denetim nasıl sağlanacak?

Denetim devlet teminatında olacak.

6-) Konut kiraları belirleme kriteri ne olacak?

Konutlar bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak.

Kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak.