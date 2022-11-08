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- Sosyal konut kura çekiminin 2'nci günü Kars ve Siirt'te yapıldı
Sosyal konut kura çekiminin 2'nci günü Kars ve Siirt'te yapıldı
- 08.11.2022 - 17:34
- Güncelleme : 08.11.2022 - 18:07
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni bir döneme girildi.
Başvuru sürecinin heyecanla takip edildiği konut projesi, yoğun ilgi gördü.
Geçtiğimiz günlerde başvuru sürecinin sona ermesiyle projede bu kez kura heyecanı başladı.
10 günde tamamlanması hedefleniyor
Dar gelirli aileler için hayata geçirilen projede, kura takvimi il il belli olmuştu.
12 ildeki 22 bin 57 konut kurasının 10 günde tamamlanması planlanıyor.
Şırnak ve Ardahan'da yapıldı
İlk olarak dün Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İki ilde de başvuru sahipleri ise spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimini yerinde takip etti.
Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları, tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.
Kura heyecanı Kars ve Siirt'te yaşandı
Takvime göre bugün de Kars ve Siirtli vatandaşlar için kura çekimi düzenlendi.
Kars'taki kura çekiminde ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.
Proje kapsamında Kağızman'da 200, Sarıkamış'ta 200, Selim'de 70, il merkezinde de 600 olmak üzere bin 70 konut yapılacak.
Vatandaşlar sevinçle ayrıldı
Öte yandan Siirt'te ise il merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh ve Tillo'da 124 isim belirlendi.
Projeye toplamda 5 bin 107 vatandaşın başvuru yaptığı belirlendi.
İsmi açıklanan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak törenden ayrıldı.
Kura takvimi
Kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde...
- 9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut
- 10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
- 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
- 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
- 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
- 15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
- 16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut