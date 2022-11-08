Sosyal konut kura çekiminin 2'nci günü Kars ve Siirt'te yapıldı

TOKİ kura çekimi için kuralar, ilk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan illerinde tamamlandı. İkinci günde ise Kars ve Siirtli vatandaşlar kura heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni bir döneme girildi.

Başvuru sürecinin heyecanla takip edildiği konut projesi, yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde başvuru sürecinin sona ermesiyle projede bu kez kura heyecanı başladı.

10 günde tamamlanması hedefleniyor

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen projede, kura takvimi il il belli olmuştu.

12 ildeki 22 bin 57 konut kurasının 10 günde tamamlanması planlanıyor.

Şırnak ve Ardahan'da yapıldı

İlk olarak dün Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İki ilde de başvuru sahipleri ise spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimini yerinde takip etti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları, tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura heyecanı Kars ve Siirt'te yaşandı

Takvime göre bugün de Kars ve Siirtli vatandaşlar için kura çekimi düzenlendi.

Kars'taki kura çekiminde ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında Kağızman'da 200, Sarıkamış'ta 200, Selim'de 70, il merkezinde de 600 olmak üzere bin 70 konut yapılacak.





Vatandaşlar sevinçle ayrıldı

Öte yandan Siirt'te ise il merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh ve Tillo'da 124 isim belirlendi.

Projeye toplamda 5 bin 107 vatandaşın başvuru yaptığı belirlendi.

İsmi açıklanan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak törenden ayrıldı.

Kura takvimi

Kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde...

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut



