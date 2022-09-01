'Sosyal konut' projesi konut fiyatlarını etkilemeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut müjdesinin ardından, konutlar satışa çıkmadan fiyatları yüzde 10 düştü.

Son dönemlerde konutlarda yaşanan satış ve kira artışı vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir projenin hayata geçireleceğini açıklamıştı.

Ayrıntılar 13 Eylül'de açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan haberin ayrıntıları vatandaşlar tarafından merakla beklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül tarihinde 'sosyal konut' projesinin ayrıntılarını açıklayacağını duyurdu.

"Dengesiz yükselişin önüne geçeceğiz"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yüzde 30 düşüş bekleniyor

Açıklamalarının ardından konut fiyatlarında hareketlilik başladı. İlana çıkan emlak fiyatlarında şimdiden yüzde 10-15 düşüş yaşandı.

Projenin açıklanmasının ardından kiralarda yüzde 30 düşüş bekleniyor.

Daire fiyatı 1 ayda 200 bin TL düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 Ağustos tarihinde 2.650.000 TL'den satışa çıkan bir daire, 15 Ağustos tarihinde 2.550.000 TL'ye, 31 Ağustos'ta ise 2.450.000 TL'ye düştü.