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    'Sosyal konut' projesi konut fiyatlarını etkilemeye başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut müjdesinin ardından, konutlar satışa çıkmadan fiyatları yüzde 10 düştü.
    • 01.09.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:27
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    'Sosyal konut' projesi konut fiyatlarını etkilemeye başladı

    Son dönemlerde konutlarda yaşanan satış ve kira artışı vatandaşların tepkisine yol açıyor.

    Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir projenin hayata geçireleceğini açıklamıştı.

    Ayrıntılar 13 Eylül'de açıklanacak

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan haberin ayrıntıları vatandaşlar tarafından merakla beklendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül tarihinde 'sosyal konut' projesinin ayrıntılarını açıklayacağını duyurdu.

    Sosyal konut projesi konut fiyatlarını etkilemeye başladı #1

    "Dengesiz yükselişin önüne geçeceğiz"

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Yüzde 30 düşüş bekleniyor

    Açıklamalarının ardından konut fiyatlarında hareketlilik başladı. İlana çıkan emlak fiyatlarında şimdiden yüzde 10-15 düşüş yaşandı.

    Projenin açıklanmasının ardından kiralarda yüzde 30 düşüş bekleniyor.

    Daire fiyatı 1 ayda 200 bin TL düştü

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 Ağustos tarihinde 2.650.000 TL'den satışa çıkan bir daire, 15 Ağustos tarihinde 2.550.000 TL'ye, 31 Ağustos'ta ise 2.450.000 TL'ye düştü.

    Sosyal konut projesi konut fiyatlarını etkilemeye başladı #2


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