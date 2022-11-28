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    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura çekimi tamamlandı

    TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ikinci etaptaki 23 ilin kura çekimi tamamlandı. İki etapta toplam 50 bin 302 konut sahibi belirlendi.
    • 28.11.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:45
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    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura çekimi tamamlandı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

    İlk etap tamamlandı

    Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede kura çekim sürecine girildi.

    İlk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da yapılan kura çekim töreninde ilk etapta 12 ilde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura çekimi tamamlandı #1

    50 bin 302 kişi belirlendi

    Ardından 17 Kasım'da kura çekiminin ikinci etabı başladı.

    Kilis ve Muş'ta başlatılan kura heyecanı bugün Diyarbakır'da yapılmasının ardından sona erdi.

    7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli’de noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Birinci ve ikinci kura çekiminde toplam 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

    Konut dağılımı

    Kategori bazında 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç, 15 bin  657 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura çekimi tamamlandı #2

    Üçüncü etap kura takvimi 1 Aralık'ta başlıyor

    Ardından gözler 3'üncü etaba çevrildi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü etaptaki kura çekimi 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için gerçekleştirilecek.

    7 günlük kura takvimi

    Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

    • 1 Aralık: Bolu 902 konut
    • 1 Aralık: Karaman 751 konut
    • 2-3 Aralık: Düzce bin 100 konut
    • 2-7 Aralık: Konya 7 bin 655 konut
    • 4-5 Aralık: Zonguldak bin 650 konut
    • 6 Aralık: Bartın 850 konut
    • 7 Aralık: Karabük 899 konut.

    Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura çekimi tamamlandı #3


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