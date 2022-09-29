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Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il

Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi. İşte o iller...