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    Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il

    Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi. İşte o iller...
    • 29.09.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:06
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    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilgi görmeye devam ediyor.

    Duyulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

    Başvurular 5 milyona ulaştı

    14 Eylül'de başlayan ve 31 Ekim tarihinde son bulacak olan başvurular, 5 milyona ulaştı.

    İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 1 milyon 714 bin genç başvuruda bulundu.

    Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il #1

    İlk temel 25 Ekim'de atılacak

    Öte yandan proje kapsamındaki ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı açıklanmıştı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi.

    Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il #2

    Projedeki 17 il

    İşte sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...

    • Ankara
    • Afyon
    • Amasya
    • Aydın
    • Bolu
    • Diyarbakır
    • Elazığ
    • Erzurum
    • Kahramanmaraş
    • Kırşehir
    • Konya
    • Manisa
    • Muğla
    • Tunceli
    • Uşak
    • Yozgat
    • Zonguldak

    İllerden gelen talepler dikkate alındı

    Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

    Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il #3


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