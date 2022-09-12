Sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi

Ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği sosyal konut projesinde, dar gelirli aileler için 250 bin konut satışa çıkacak. İşte proje başvurusunda aranan şartlar...

Merakla beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklandı.

Konutlarda yaşanan satış ve kira artışıyla mücadele kapsamında yeni bir proje için harekete geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu proje, 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

250 bin konut ve 100 bin arsalı proje

Öte yandan vatandaşlar tarafından merakla beklenen konut projesinin detayları ve başvuru şartları belirlendi.

Proje kapsamında 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsa satılacak.

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan projenin ayrıntıları şu şekilde...

1 yıl ikametgah şartı

Konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Öte yandan söz konusu konutlara her haneden bir kişi başvuru yapabilecek.

1991 Eylül ayı sonrası müracaat edebilecek

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldığını açıklamıştı.

Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Bununla birlikte konutlara emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engelliler de başvuru yapabilecek.

İstanbul'da 16 bin lira hane halkı gelir şartı

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Gelirin yüzde 30'unu geçmeyecek

Konutların aylık taksitleri ise asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak ve 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

En fazla konut İstanbul'da

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut ise önemli ölçüde deprem tehlikesi bulunan İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar, bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularındaki şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İş yeri başvuru bedeli 3 bin lira

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru sırasında istenen belgeler

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.