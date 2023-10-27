SPK: Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları konut arzını artıracak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer, katıldığı sektör zirvesinde deprem kuşağında olan Türkiye'nin önceliklerini ve sektörün olanaklarını artırmanın yollarını değerlendirdi.

AA

Gayrimenkul sektörü önemli bir buluşma gerçekleştirerek, gelişmeleri paylaştı.

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren "18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi", bu yıl "Şehrini Vicdanla Tamamla" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Zirvede konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, yenilenmesi ve kentsel dönüşümün sağlanması gerektiğini belirtti.

Gönül'e göre kentsel dönüşümün sağlanmasında finansman kaynağına ulaşmada sermaye piyasası araçları önem kazanıyor.

SPK başkanı Gönül, gayrimenkul sertifikalarının kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman sağlayacağını, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceğini belirtti.

"Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının aktif değeri 350 milyar TL'yi aştı"

Gönül, konuşmasında, gayrimenkul alanında faaliyet gösteren kurumsal yatırımcıların, sermaye piyasalarının çok önemli aktörleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının toplam aktif değeri 350 milyar TL'yi, piyasa değerleri toplamı da 220 milyar TL'yi aştı. Mevcut durumda, gayrimenkul yatırım fonlarında 49 milyar TL'nin üzerinde bir birikimin gayrimenkul yatırımına yönlendirildi.

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gönül, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, yenilenmesi ve kentsel dönüşümün sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Fon katılma payı sahiplerinin haklarının da korunmasını teminen, muhtelif teminatlar öngörülmektedir. 'Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının' kurulmasına izin verilmesi ile ülkemizde konut arzının artırılmasına katkıda bulunulacak, yatırımcıların gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmelerine olanak sağlanarak getiri imkanları artırılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)