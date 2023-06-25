Tapu satışlarında yeni dönem! Noterler işlem yapabilecek Yeni alınan karara göre, 4 Temmuz'dan itibaren konut satışı başta olmak üzere artık noterlerin tapu işlemi, satışı ve devrini yapılabileceği hatırlatıldı.

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Noterler alım-satım işlemleri içinde daha fazla yer alabilecekler.

Noterler, hafta sonu otomobil alım satımında nöbetçi statüsünde çalışmaya başlamalarının ardından, şimdi de konut alım satım işlemlerini yapacaklar.

Noterden tapu satışı için yeni dönem başlıyor. 4 Temmuz'dan itibaren konut satışı başta olmak üzere artık noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapılabilecek.

Tapu harcına noterlik ücreti eklenecek

Tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek.

"4 Temmuz'dan itibaren ve hafta sonunda da taşınmazlara alınıp satılabilecek"

Yeni dönemle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgiyi verdi:

4 Temmuz'dan itibaren taşınmaz alım-satımı işlemleri Noterler tarafından da yapılabilecek. Nöbetçi noter uygulamamız sayesinde hafta sonunda da taşınmaz alım-satımı yapılabilecek.

"Bürokrasiyi azaltacak önemli bir düzenleme"

Tapu dairelerindeki yoğunluğu giderecek, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yapmasını sağlayacak, bürokrasiyi azaltacak önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bürokrasi azaltılacak

Bakan Tunç, mesajında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi bürokrasinin azaltılması vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı ve etkin yararlanabilmesi için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

"Taşınmaz satış sözleşmeleri noterlerden yapılacak"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Temmuz'dan itibaren taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmaya başlanacağını söylemişti.