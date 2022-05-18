Taş evler hakkında bilinmesi gerekenler

Coğrafi konumlara göre daha sık tercih edilen taş evler, ferahlığının yanında afetlere karşı koruma sunuyor. İşte taş evler hakkında bilinmesi gereken her şey...

Ferahlığıyla akıllara kazınan taş evler, yüzlerce yıldır dünyanın hemen hemen her noktasında yaygın olarak rastalanan bir yapı türü.

Coğrafi konum ve ekonomik koşullara göre farklılık göstermekte olan taş evler, dayanıklı, güçlü ve sağlıklı yapılar olarak bilinir.

Genellikle sıcak iklim bölgelerinde kullanılan taş evler, ısıdan korunmak amacı ile tercih ediliyor.

Türkiye'de daha çok Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanımı yaygın.

Sağlamlığıyla öne çıkıyor

İnşası sırasında çok az endüstriyel malzeme kullanılan taş evlerin sağlamlığı, diğer yapılara çok daha fazla olduğu biliniyor.

Taş evlerde, doğru taş seçimi, iyi çizilen projeler ve sağlam işçilik en önemli unsurlardan biri.

Afetlere karşı koruyucu

Yerinin uygun seçildiği ve sağlam inşa edilen bir taş ev, her türlü soğal afete dayanıklı olmakla birlikte, yalıtım konusunda oldukça başarılıdır.

Soğuğa ve sıcağa dayanıklı

Bunaltıcı sıcakların aksine içerisinde ferah bir hava barındıran taş evler, aynı zamanda soğuk havalara da dayanıklıdır.

Termal ters çevirme olarak bilinen bir etki yaratan taş evler, fazlaca sıcak veya soğuk havalarda yalıtım katmanını bozmaz.

Kırsal bölgelerde tercih ediliyor

Bir diğer yandan ise göz zevkini doyuran taş evler doğal peyzajla uyum yaratmasından dolayı, kırsal kesimlerdeki evler için çok daha idealdir.