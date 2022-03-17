Taşınma sırasında evi kolay toparlamak için püf noktalar

Taşınma işlemi sırasında birçok insanın gözünü korkutan detay eşyaların yerleştirilme şeklidir.

Yeni bir eve taşınmak isteyenlerin sıkça zorlandığı kısım evdeki eşyaları toparlamak.

Bu işlem son 1 haftaya bırakıldığında sıkışıklık yaşanabiliyor. Öncesinde bir plan yapmak ve bu plana uymak büyük kolaylık sağlıyor.

Taşınma işlemini kolaylaştıracak bazı püf noktalar bulunuyor.

KOLİ

Bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan ürün hiç şüphesiz taşınma kolileri. Satın alınabilen koliler aynı zamanda bölgede bulunan market ve dükkanlardan da temin edilebiliyor.

Kolilere yerleştirirken kategorilere ayırmak ve üzerine isim yazmak oldukça önemli.

Mutfak eşyalarının oturma odası eşyalarıyla aynı kolide bulunması yeni eve yerleşme noktasında büyük zorluk çıkarabiliyor.

GEREKSİZ EŞYALAR

Bu süreçte en büyük yardımcı olacak bir başka nokta ise sık kullanılmayan ve evde fazlalık yapan eşyalardan kurtulmak.

Bu işlemle birlikte yeni evde daha ferah ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak mümkün.

EŞYA PAKETLEME ÖNCELİĞİ

Mevsime göre giyinilmeyen kıyafetler öncelikli olarak paketlenmeli.

Tüm kitaplar, dergiler ve gazeteler paketlenmeli.

Nevresim takımları, çeyizlik eşyalar ve kullanılmayan havlular.

Biblo ve tablolar günler öncesinden paketlenerek son güne bırakılmamalı.

Konserve gıdaları ve bakliyatları mutfak için ayrılan kolilerden birine yerleştirilmeli.

Son olarak az kullanılan elktronik eşyalar paketlenmeli.

KIYAFET KOLİLEME İŞLEMİ

Kıyafetler kırılma riski olmaması nedeniyle en kolay yerleştirilen eşyalardır. Kısıtlı koli olması durumunda kıyafetler vakumlu poşetlere de yerleştirilebilir.

KIRILMA RİSKİ OLAN EŞYALAR

Sürecin en zor olan ve taşınma durumu olan vatandaşları korkutan kısım ise kırılma riski olan eşyaların eyrleştirilme şeklidir. Kolilerin en alt kısmına yumuşak bir taban oluşturularak gazete kağıtları serilmelidir.

Üzerine ise tek tek paketlenen ağır eşyalar yerleştirilmelidir. Ardından ağır eşyaların üzerine yeniden tek tek sarılan hafif kırılma riski olan ürünler eklenir.