Teras kapama ruhsatı zorunlu

Evlerin teras bölümünü çeşitli nedenlerle kapamak isteyenler, ruhsat almadan bu işlemi gerçekleştiremiyor.

Evlerin teraslarının kapatılması yaz ve kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor.

Yaz mevsiminde aşırı sıcaktan ve güneşten korunmak isteyenler teras bölümünü kapatmak isterken, kış mevsiminde ise yağmur ve kardan korunmak için bu fikre yöneliyor.

TERASLAR AYRI BİR ODA HALİNE GELDİ

Teras bölümleri şimdilerde adeta evin bir odası gibi dizayn ediliyor. Mobilya ve televizyonun da yer aldığı teras tasarımına mutfak gibi bölümlerin de eklenmesiyle ayrı bir kat halini alabilmektedir.

Bu durum teras için ayrı bir ruhsat çıkarmayı zorunlu kılıyor. Teras katını ruhsatsız kapatanlar ise beklemedikleri yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

RUHSAT BELGESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Teras katın ruhsat belgesi olması için öncelikle;