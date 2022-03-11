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    Teras kapama ruhsatı zorunlu

    Evlerin teras bölümünü çeşitli nedenlerle kapamak isteyenler, ruhsat almadan bu işlemi gerçekleştiremiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 17:01
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    Teras kapama ruhsatı zorunlu

    Evlerin teraslarının kapatılması yaz ve kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor.

    Yaz mevsiminde aşırı sıcaktan ve güneşten korunmak isteyenler teras bölümünü kapatmak isterken, kış mevsiminde ise yağmur ve kardan korunmak için bu fikre yöneliyor.

    TERASLAR AYRI BİR ODA HALİNE GELDİ

    Teras bölümleri şimdilerde adeta evin bir odası gibi dizayn ediliyor. Mobilya ve televizyonun da yer aldığı teras tasarımına mutfak gibi bölümlerin de eklenmesiyle ayrı bir kat halini alabilmektedir.

    Bu durum teras için ayrı bir ruhsat çıkarmayı zorunlu kılıyor. Teras katını ruhsatsız kapatanlar ise beklemedikleri yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

    Teras kapama ruhsatı zorunlu #1

    RUHSAT BELGESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

    Teras katın ruhsat belgesi olması için öncelikle;

    • Tapu bilgileri dahilinde ilgili belediyeden veya il özel idaresinden imar durum belgesi alınması gerekir.
    • Kaçak yapılan bölümün mimari projesi ve mevcut vaziyet planı bir mimara çizdirilir. Daha sonra bir zemin etüdü firması ile anlaşılarak zemin etüdü yaptırılır.
    • Bu işlemlerin ardından yapının taşıyıcı sistem rölevesi hakkında detaylı etüt raporu çıkarılır.
    • Bu raporla birlikte yapının deprem performans analizi yaptırılır. İsteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirme çalışmasını talep edebilir.
    • Bütün raporlar hazırlandıktan sonra bir yapı denetim şirketiyle iletişime geçilir ve projeler firma tarafından onaylanır.
    • İşlemler tamamlandıktan sonra ise etüt raporları ve belgelerle birlikte belediye veya il özel idaresine başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri başlatılır.
    • Belediyeye teras kata ruhsat almak için başvuru yapıldıktan sonra rahatsızlıktan ötürü para cezası kesilmişse ödeme yapılır ve daha sonra ruhsatlandırma aşamasına geçilir.
    • Yapı için daha önce herhangi bir cezai işlem yapılmamışsa ruhsat çıkarılmadan önce yapı hakkında kaçak inşaat işleminin yaptırılması gerekir.
    • Kaçak olduğu tespit edilen bir yapının belirtilen işlemleri 1 ay içerisinde yaptırması veya yapının yıkılması gerekiyor.

    Teras kapama ruhsatı zorunlu #2


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