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    Ters dubleks dairelerin özellikleri

    Yeni evlenen çiftlerin özellikle tercih ettiği dubleks evlerin birçok avantajı ve dezavantajı bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:52
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    Ters dubleks dairelerin özellikleri

    Gayrimenkul sektöründe çeşitli daire modelleri yer alıyor. Bunlardan biri de özellikle yeni evli çiftlerin tercih ettiği dubleks evler.

    Ters dubleks olarak da çeşidi bulunan evlerin tasarımları birçok insan tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada da sık sık paylaşılan ev modelinin avantajlarıyla birlikte dezavantajları de bulunuyor.

    Daire planınında genellikle üsta katta mutfak ve salon, alt katta ise yatak odaları ve banyolar yer alıyor. Ters dubleks daireleri karanlık bulanlar tercih etmezken, birçok insan ise birbirinden farklı sıra dışı tasarımlarıyla bu evlere yoğunlaşıyor.

    AVANTAJLARI

    • Dubleks ve normal dairelere oranla rutubet ve ısıtma sorunu yaşanmayan ters dublekslerde alt katlar kışın sıcak ve yazın ise serin olabilmektedir.
    • Yatak odaları alt katta olduğu için bahçeye çıkışlar da alt kattan yapılabilmektedir. Bu durum evin kullanışlı olması açısında ooldukça önemlidir.
    • Metrekare sayısı aynı olan normal bir daireyle kıyaslandığında genellikle daha uygun fiyatlı olduğu görülür.
    • Girişi üst katta olan ev modelinde, alt kat planlı olarak tasarlanabilir. Çalışma odası, ses sistemi ve sinema vb.
    • Daha sessiz bir ortam sunarak istirahat edebilmeyi kolaylaştırır.
    • Kolay ısınabilme özelliği ile fatura daha az gelir.

    Ters dubleks dairelerin özellikleri #1

    DEZAVANTAJLARI

    • Gün ışığını yeterli almaması nedeniyle karanlık ve bunaltıcı olabilir.
    • İç açıcı ve ferah bir daire isteyenler tarafından tercih edilmemelidir.
    • Alt katta bulunan odaların pencere boyutu daha küçüktür.
    • Olası bir sel durumunda alt katta bir mağduriyet yaşanabilir.

    Ters dubleks dairelerin özellikleri #2


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