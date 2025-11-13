Konut satışında ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. Ancak bu rakam yılın 10 ayının en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

AYLIK BAZDAKİ YÜKSELİŞ SONA ERDİ

Öte yandan ekim ayı verileriyle birlikte geçen yılın temmuz ayında başlayan ve 15 aydır süren yıllık bazdaki yükseliş serisi de sona ermiş oldu.

Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33'e yükselerek rekor kırdı.

EN FAZLA İSTANBUL'DAN KONUT SATILDI

Geçen ay konut satış sayısının en fazla olduğu iller 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olarak sıralandı.

İpotekli konut satışlarındaki artış da devam etti. Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artan ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK OCAK-EKİM VERİSİ

Konut satışları ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 280 bin 852 adetle 2020 yılında görülmüştü.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 64 artarak 186 bin 20 oldu.

"VERİLER SEKTÖRDE GENEL İYİMSERLİĞE İŞARET EDİYOR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yılın 10 ayında gerçekleşen performansın tüm zamanların zirvesi olduğunu belirterek, "Ekim ayındaki verilerde ufak bir düşüş olsa da yılın geneli açısından rakamlar geleceğe dair sektörde genel iyimserliğe işaret ediyor. Ancak ekonomi ve istihdama katkı sağlayan birinci el konut üretim ve satışlarına yönelik iyileşmenin hızlanması gerekiyor." dedi.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Kısa süre önce açıklanan ve başvuruları başlayan Yüzyılın Konut Projesi'nin özellikle dar gelirli ve genç kesim için sosyal konut arzını güçlendireceğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: