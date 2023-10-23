Ticari gayrimenkul yatırımları talep görüyor Emlak piyasası, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olan inşaat sektöründe yavaşlama olmayacağı ve talebin azalmayacağını öngörüyor.

AA

Ticaret devam ettiği sürece, yatırım ve gelir amaçlı ticari gayrimenkul piyasası var olmaya ve kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Yatırımcılar, kârlı ve güvenli yatırım araçlarına daha fazla yönelmeye başladı.

Emlak piyasası, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe yavaşlama olmayacağını ve talebin azalmayacağını bekleniyor.

Ticari gayrimenkul, yatırımcılara cazip geliyor

Emlak piyasası, yatırımcıların ticari gayrimenkul yatırımına yöneldiklerini, yüksek gelir potansiyelinin ve uzun vadeli stabil gelir avantajının enflasyonist dönemlerde yatırımcılara cazip geldiğini belirtiyor.

Markalı projeler revaçta

Kriz ortamlarında en güvenli liman olarak bilinen, yatırımın geri dönüşü ve karlılığı olarak makul bir seçim olan gayrimenkul sektöründe, konut satış rakamlarında düşüş yaşanırken, ticari gayrimenkul üreten markalı projelerde hareketlilik devam ediyor.

İstanbul’da ticari ünite ihtiyacı artarak devam ediyor

İstanbul’da ticaret devam ettiği sürece gayrimenkul sektörünün hareketliliğinin bitmeyeceğini aktaran uzmanlara göre, bazı dönemlerde yavaşlama olsa da Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe yavaşlama olmayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)