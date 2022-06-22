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    TİHEK Başkanı: Bekara ev vermeyene idari yaptırım uyguluyoruz

    Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen TİHEK toplantısında, medeni durumu bekar olan vatandaşlara ev vermeyen kişilerin, idari yaptırımla sorumlu olacağı aktarıldı.
    • 22.06.2022 - 18:01
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    TİHEK Başkanı: Bekara ev vermeyene idari yaptırım uyguluyoruz

    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İl İstişare Toplantısı Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

    Toplantı, evli olmayan kişilere ve öğrencilere ev verilmemesi sorunu görüşüldü.

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 yılında faaliyete geçtiğini anımsattı.

    Bekara ev vermeyene ihlal kararı

    TİHEK’in idari hak arama mekanizmasının en önemlilerinden olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına ihlal kararları veriyoruz.

    TİHEK Başkanı: Bekara ev vermeyene idari yaptırım uyguluyoruz #1

    "Araştırma neticesinde idari yaptırım uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor"

    Diğer taraftan idari yaptırım uyguluyoruz. Yine bir belediyemizin yabancılara dönük olarak yapmış olduğu ırk temelli ayrımcı bir kamusal hizmetin sunumunda ayrımcı bir muamelenin ön görülmesi doğrultusunda, bunun üzerinde yapmış olduğumuz resen inceleme yetkimiz çerçevesinde, yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde bir idari yaptırım cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Yapılan konuşmanın ardından toplantı karşılıklı istişare ile son buldu.


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