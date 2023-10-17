TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırma ile satışa sundu TOKİ 42 ildeki 462 arsayı, 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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Konutta fahiş fiyat artışını dengelemek için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

TOKİ arsaları, 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Arsalar; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis yapımına uygun ve plansız niteliğinde bulunuyor.

Açık artırma ile arsa satılacak iller

Muhammen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 TL olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 462 arsa, açık artırmayla satılacak.

Ayrıca Antalya Demre’de de bir arsa kiralanacak.

Yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Arsaların özellikleri

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

Açık artırmanın yer ve zamanı

Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Müzayede, TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferansa Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek.