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    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller

    1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için bugün başlayan başvurular 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. İşte il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle yapılacak arsa listesi...
    • 10.10.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 18:55
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor.

    Başvurular başladı

    Sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular bugün başladı.

    1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #1

    Detaylı tam liste

    Öte yandan TOKİ İlk Evim Arsa projesinin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.

    İşte 28 il kapsamındaki ilçe ilçe, mahalle mahalle TOKİ arsa listesi...

    • Ankara: 1000
    • İzmir: 700
    • Bursa: 500
    • Konya: 500
    • Adana: 500
    • Malatya: 500
    • Gaziantep: 500
    • Şanlıurfa: 500
    • Diyarbakır: 450
    • Kocaeli: 450
    • Eskişehir: 350
    • Kayseri: 350
    • Manisa: 350
    • Mersin:300
    • Denizli: 300
    • Balıkesir: 300
    • Van:250
    • Erzurum: 250
    • Trabzon: 250
    • Tekirdağ: 250
    • Afyonkarahisar: 200
    • Aksaray:200
    • Isparta: 200
    • Çorum: 200
    • Ordu: 200
    • Sivas: 200
    • Şırnak: 150
    • Kastamonu: 100

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #2

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #3

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #4

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #5

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #6

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #7

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #8

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #9

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #10

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #11

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #12

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #13

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #14

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #15

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #16

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #17

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #18

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #19

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #20

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #21

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #22

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #23

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #24

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #25

    TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller #26


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