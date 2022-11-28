TOKİ, İstanbul için kura çekim tarihini duyurdu

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ikinci etap kura çekimi bugün tamamlanıyor. İstanbul için kura çekimi de 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Sosyal konut projesi için kura heyecanı devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan projesi,

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi duyulduğu günden bu yana vatandaşların gündeminden düşmüyor.

İlk kura çekimi 7 Kasım'da yapıldı

Başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri ilk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da yapıldı.

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen konut projesi için ilk etapta 10 günde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.

İkinci etap bugün tamamlanıyor

81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekiminde ikinci etaba geçilerek Kilis ve Muş'ta başlatıldı.

Bugün Diyarbakır'da çekilecek kuraların ardından ikinci etap da tamamlanmış olacak.

TOKİ duyurdu

Üçüncü etap kuraları için TOKİ resmi sitesi üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." denildi.

30 Kasım'da İstanbul'da kura çekimi yapılacak

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Kuralar iki etapta da olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

İsim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden de sorgulanabilecek.