TOKİ Malatya'da deprem konutları için kura çekimi yaptı

499 konut projesini hayata geçiren TOKİ, Yakınca Deprem Konutları için kura çekimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki binalarda ciddi oranda hasar gördü.

Yakınca Mahallesi'nde yıkılan binalar için inşa edilen Yakınca Deprem Konutları için törenle kura çekimi yapıldı.

138 AFET KONUTUNUN SAHİPLERİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, toplamda 499 adet afet konutundan 138’inin sahipleri belirlendi.

SAYGU DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADI

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekimi töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. TOKİ tanıtım filminin izlenmesinin ardından kura çekim töreninde; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Vali Aydın Baruş, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanırverdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker katıldı.

Törende konuşma yapan Mehmet Çınar, Yakınca Afet Konutlarıyla Yeşilyurt’taki depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarına bir yenisinin daha eklenmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

"MODERN VE KONFORLU KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"

Yakınca Afet Konutlarının vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydın Baruş da, “ 24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem kentimizde önemli hasarlar oluşturdu. Dört ilçemiz ilk etapta etkililik kapsamına alındı, Yeşilyurt İlçemiz ise 28 Mayıs 2020 tarihinde bu kapsama dahil edildi. Deprem mağduru hemşerilerimiz için yapılacak konutlar ve alanlar belirlendi. Şu anda Yakınca mahallemizde tamamlanan 499 konutun bulunduğu alanın tahsisi noktasında desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Yakınca Afet Konutları çok güzel bir yaşam alanı oldu, geçen hafta orada incelemelerde bulundum, konutlar ve sosyal yaşam alanları çok güzel olmuş. Bu konutların yan tarafında 541 adet konut ve iş yerlerinin de ihalesi yapılıp inşaatı başlayacak. Bu bölgede toplamda 1040 adet yeni konutun olduğu güzel bir yaşam alanı hizmete girmiş olacak. Hak sahiplerine modern, konforlu, ferah ve çok değerli konutlarımızı teslim edeceğiz. Buradaki yaşam alanında mahallelilik kültürü de ön plana çıkacaktır, hak sahipleri komşuluk ilişkilerine burada devam edecekler. Dolayısıyla çok güzel bir yaşam alanını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan törenle 4 K Sitesi ile Mehteroğlu ve Cenk Apartmanı hak sahiplerine tahsis edilecek evlerin kuraları çekildi.

Kurada evleri belirlenen hak sahipleri ise konutların tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, ''Allah devletimize zeval vermesin, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştular.



