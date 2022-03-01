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    TOKİ Mardin'de 59 konut için düğmeye bastı

    Bölgede başvuru süreci tamamlanan 'Mardin Derik TOKİ' konutları için kura çekimi tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 20:20
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    TOKİ Mardin'de 59 konut için düğmeye bastı

    Mardin'in Derik ilçesinde ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın beklediği haber TOKİ'den geldi.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bölgede yürütülen proje kapsamında 110 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi bulunuyor.

    Tamamlanan 59 adet konut kura yöntemi ile satışa sunulmaya hazırlanıyor.

    GÖZLER KURA ÇEKİMİ TARİHİNE ÇEVRİLDİ

    21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanan proje için yüzlerce kişi başvuru yaptı ve sıra hak sahipliği kurasına geldi.

    Şubat ayında bin TL başvuru bedelini yatıran ve şartlara uygun olan kişiler arasından oldukça geniş bir başvuru listesi oluşturuldu. 2+1 59 konutun kura çekimine çıkacağı proje için gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

    TOKİ Mardin de 59 konut için düğmeye bastı #1

    2 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ BELİRLENECEK

    Hak sahipliği ve konut belirleme kurası 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

    Konut sahibi olan hak sahipleri, konutunu teslim aldıktan itibaren 1 yıl sonra haklarını başka birine devredebilecek.

    TOKİ Mardin de 59 konut için düğmeye bastı #2


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