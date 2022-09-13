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TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı iller ve konut sayısı

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı iller ve konut sayısı

TOKİ Sosyal Konut Projesi, 14 Eylül'de erişime açılıyor, binlerce kişi başvuru için şimdiden dakikaları saymaya başladı bile… Bu arada 250 bin konutun hangi illerde yapılacağı ve sayısı de belli oldu.